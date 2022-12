Es steigt das WM Viertelfinale England vs. Frankreich. Doch wer zeigt / überträgt es heute im TV und im LIVE STREAM? GOAL versorgt mit allen Infos.

Am Samstag geht bei der WM 2022 das Viertelfinale England vs. Frankreich über die Bühne. Hierbei treffen der Fünfte und der Vierte in der Weltrangliste aufeinander. Der Klassiker im Al Bayt Stadium von Al-Chaur beginnt um 20 Uhr.

England bezwang im Achtelfinale den Senegal. Zuvor hatte die Mannschaft von Gareth Southgate die Gruppe B mit sieben Zählern vor den USA, dem Iran und Wales beendet. Für Frankreich begann die K.o.-Phase mit einem Sieg gegen Polen. Vorher holte sich die Elf von Didier Deschamps vor Australien, Tunesien und Dänemark mit sechs Punkten den ersten Platz in der Gruppe D.

Heute um 20 Uhr steigt bei der WM 2022 das Viertelfinale England vs. Frankreich. Doch wer zeigt / übertragt das Kräftemessen zwischen den Three Lions und den Bleus im TV, LIVE STREAM und TICKER? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

England vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das WM Viertelfinale im TV und LIVE STREAM? Die Eckdaten

Spiel: England vs. Frankreich Datum: Samstag, 10. Dezember 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Al Bayt Stadium (Al-Chaur)

England vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das WM Viertelfinale im TV und LIVE STREAM? Die Übertragung im TV

Das Erste und das ZDF dürfen Euch 75 Prozent der WM Spiele im Free-TV zeigen. Zudem sicherte sich MagentaTV die Senderechte an allen Begegnungen. Doch wer zeigt / überträgt das WM Viertelfinale England vs. Frankreich heute im TV und LIVE STREAM?

England vs. Frankreich heute live im ZDF

Das ZDF zeigt Euch den Klassiker zwischen den Three Lions und den Blues. Obendrein steht die Ausstrahlung in HD zur Verfügung. Die Berichterstattung des Sportstudios startet um 19.25 Uhr. Somit könnt Ihr rund eine halbe Stunde lang die Vorberichte mitverfolgen. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung des Spiels England vs. Frankreich auf:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 19.25 Uhr

19.25 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentar: Oliver Schmidt, Sandro Wagner

Oliver Schmidt, Sandro Wagner Moderation: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Christoph Kramer, Per Mertesacker

England vs. Frankreich heute live bei MagentaTV

Sie können auch könnt Ihr das heutige Viertelfinale England vs. Frankreich live bei MagentaTV sehen. Dazu benötigt Ihr jedoch einen Vertrag. Kombiniert mit einem Internet-, TV- und Festnetzanschluss könnt Ihr Euch für MagentaTV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart oder Basic entscheiden. Hierfür müsst Ihr in den ersten sechs Monaten 19,95 EUR aufbringen. Zudem sind diese Optionen ungeachtet des Internetzugangs erhältlich:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro.

mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro. MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit 15 Euro, mit einer zweijährigen Vertragsdauer 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit 15 Euro, mit einer zweijährigen Vertragsdauer 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Ihr könnt auf der Homepage des Anbieters alle Details nachlesen. Die Übertragung auf Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 fängt um 19.50 Uhr an. Zusätzlich gibt es eine Ausstrahlung mit einem Taktik-Kommentar auf Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 sowie die Reaction Show auf Fussball.TV 3 FIFA WM 2022. Aber notiert Euch jetzt die wichtigsten Fakten:

Vorberichte ab: 19.50 Uhr

19.50 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Wolff Fuss Taktik-Kommentar: Benni Zander, Manuel Baum

Benni Zander, Manuel Baum Reaction-Show mit: Pascal und Marcel Gurk, Umut Gültekin

England vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das WM Viertelfinale im TV und LIVE STREAM? Die Übertragung im STREAM

Zudem könnt ihr das WM Viertelfinale England vs. Frankreich im LIVE STREAM verfolgen. Magenta TV sendet sein komplettes Programm ebenso online. Gleiches trifft auf die ZDF, die einen kostenlosen Stream auf ihrer Homepage bereitstellt, zu. Zusätzlich offeriert die Sportschau einen Audiostream.

Heute zu England vs. Frankreich via TICKER im Bilde bleiben

Überdies könnt Ihr es mit dem TICKER von GOAL angehen. Dieser hält Euch zu allen erwähnenswerten Vorkommnissen im WM Viertelfinale zwischen England und Frankreich im Bilde. Hierzu verschicken wir Euch Push-Mitteilungen.

England vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das WM Viertelfinale im TV und LIVE STREAM?

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 (Taktik-Kommentar), Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 (Reaction-Show) Im Free-TV: ZDF Im LIVE STREAM: MagentaTV / ZDF Im AUDIOSTREAM ARD Im LIVE-TICKER: GOAL

England vs. Frankreich: Die Aufstellungen beim Spiel der WM 2022

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.