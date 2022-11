WM 2022: Welche Währung gibt es in Katar?

Die WM 2022 findet in Katar statt, doch mit welchem Geld bezahlt man dort eigentlich? Hier erfahrt Ihr, welche Währung es im Golfstaat gibt.

Vom 20. November bis 18. Dezember findet die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar statt. Während auf dem Rasen ein Nachfolger von Weltmeister Frankreich gesucht wird, fragen sich sicherlich viele Fans, mit welchem Geld man im Golfstaat eigentlich bezahlt.

Das Land am Persischen Golf ist mit seinen rund 3 Millionen Einwohnern nicht mal so groß wie das deutsche Bundesland Schleswig Holstein. Dennoch gibt es in Katar eine eigene Währung, mit der die Menschen und Fußballfans bei der WM 2022 bezahlen (müssen).

Doch welche Währung gibt es in Katar eigentlich? Und wie viel wert ist das katarische Geld im Vergleich zum Euro? GOAL klärt auf.

Fußball-WM 2022 in Katar: Das Turnier im Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

Das offizielle Zahlungsmittel in Katar ist seit 1966 der Katar-Riyal, der seit 1980 weitestgehend im Verhältnis 3.64 zu 1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Ein Katar-Riyal entspricht 100 Dirham.

Dirham-Münzen gibt es dabei in den Werten 25 und 50, Banknoten haben einen Wert von 1 (braun), 5 (grün), 10 (orange), 50 (purpur), 100 (purpur-grün) und 500 (blau) Riyal.

Der Name leitet sich übrigens vom spanischen Real ab, der mehrere Jahrhunderte offizielle Währung in Spanien war. (span. 'rey' heißt 'König')

WM 2022: Wie viel Euro ist 1 Katar-Riyal wert?

Der aktuelle Kurs (Stand: 18. November 2022) für einen Katar-Riyal liegt bei 27 Cent. Oder umgerechnet bekommt man für einen Euro rund 3,75 Katar-Riyal.

Mit jener Währung kann man in Katar dann auch sein Bier bezahlen, wenn man denn überhaupt eines bekommt. Denn der Ausschank von alkoholischen Getränken ist in und um die Stadien imstreng muslimisch geprägtenLand nämlich verboten.

In den FIFA-Fanzones soll ein halber Liter Bier dagegen mehr als umgerechnet13 Euro kosten.