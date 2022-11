WM 2022: Wie groß ist Katar und wie viele Einwohner gibt es dort?

Die WM in Katar steht stark in der Kritik. Ein Aspekt ist auch die geringe Größe des Landes. Aber wie groß ist Katar überhaupt?

Die WM in Katar steht auch aufgrund der geringen Größe des arabischen Landes in der Kritik. Aber wie groß ist das Land am Persischen Golf eigentlich genau? Und wie viele Einwohner leben dort? Wir klären auf.

Menschenrechte, fehlende Nachhaltigkeit, Umweltschäden, Korruption - die Liste an Kritikpunkten, die für die Fußball-WM in Katar erstellt werden kann, ist lang und erschütternd. Ein im Vergleich zu den anderen Punkten zweitrangiger, aber dennoch gewichtiger, Faktor ist die Größe des Landes. Eine WM bringt immer auch einen riesigen logistischen Aufwand mit sich, nicht nur durch die Teams, sondern auch durch die vielen Millionen Menschen, die eigens zu dem Turnier anreisen - seien es Fans oder Medienvertreter.

Selbst Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter, in dessen Amtszeit Katar als WM-Gastgeber 2022 gewählt wurde, meinte zuletzt, er habe sich gegen Katar ausgesprochen, unter anderem, weil das Land zu klein sei. Tatsächlich ist Katar flächenmäßig mit Abstand das kleinste Land, das jemals eine Fußball-WM ausgerichtet hat.

Aber wie groß ist Katar denn nun wirklich? Und wie viele Menschen leben eigentlich in dem Emirat? Das klären wir von GOAL im Folgenden.

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Schnell-Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

WM 2022: Wie groß ist Katar flächenmäßig?

Das Emirat Katar umfasst eine Fläche von gerade einmal 11.586 Quadratkilometern. In der Liste der als souverän anerkannten Staaten belegt Katar damit Platz 158 von 195 Ländern. Katar wird der mit Abstand kleinste Gastgeber in der Geschichte der Fußball-WM sein. Selbst die Schweiz, die 1954 das Turnier ausgerichtet hatte (das damals aber auch nur 16 Teams umfasste), ist fast dreimal größer als Katar.

Zum Vergleich: Zwölf der 13 Flächenländer der Bundesrepublik Deutschland sind größer als Katar. Nur die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie das Saarland sind flächenmäßig kleiner als das Emirat am Persischen Golf.

WM 2022: Wie viele Einwohner leben in Katar?

Erwartungsgemäß ist Katar auch bei der Einwohnerzahl weit hinten im internationalen Ranking zu finden. Laut offizieller Statistik des Landes lebten im Oktober 2022 3,02 Millionen Menschen in dem Emirat. Damit hat Katar etwa so viele Einwohner wie Schleswig-Holstein. Allerdings besitzt nur etwa jeder zehnte Einwohner in Katar die Staatsbürgerschaft des Landers, der ganz große Teil - also etwa 90 Prozent - besteht aus Arbeitsmigranten, die aus anderen Ländern zugewandert sind. Dies ist der weltweit höchste Anteil an Arbeitsmigranten.

WM 2022: Welche Länder richteten die WM bislang aus?

Im Jahr 1930 fand die erste Fußball-WM statt, Gastgeber war damals Uruguay. Ein Überblick über die bisherigen Turniere: