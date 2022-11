Alkohol während der WM 2022: Dürfen die Fans in Katar Bier trinken?

Die WM 2022 in Katar sorgte im Vorfeld für Schlagzeilen, da der öffentliche Konsum von Alkohol dort illegal ist. Dürfen Fans zur WM Bier trinken?

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, doch der Höhepunkt steht für die Fußballer noch an. In Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember die Weltmeisterschaft statt. Das Turnier ist aus verschiedenen Gründen nicht unumstritten, Kritik am Gastgeber hagelte es zuletzt immer wieder.

Zweifelsohne dürfte die WM trotz aller Bedenken weltweit großes Interesse hervorrufen - und viele Fans in das arabische Land locken. Das Problem für viele Fußballfans ist nur: In Katar ist es normalerweise verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Ein Bier im Fußballstadion von Doha wäre damit also unter normalen Umständen ausgeschlossen.

Doch wie sieht es zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar aus? Dürfen die Fußballfans bei der WM trotzdem ein Bier trinken oder bleibt das grundsätzlich verboten? Auf dieser Seite liefert GOAL die Antwort.

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

Alkohol in Katar: Das ist die Rechtslage außerhalb der WM-Zeit

In dem arabischen Land ist der öffentliche Konsum von Alkohol grundsätzlich verboten. Wer an öffentlichen Plätzen trinkt, durch die Gegend torkelt oder mit Hochprozentigem am Steuer erwischt wird, muss mit Geldstrafen rechnen, im schlimmsten Fall drohen sogar Haftstrafen. Auch die Einfuhr von Alkohol aus dem Ausland ist streng verboten. Bier von zu Hause mit zur WM 2022 bringen? Keine gute Idee.

Knapp 800 Euro kostet es mindestens, wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit erwischt zu werden. Im schlimmsten Fall drohen in Katar für dieses Vergehen bis zu sechs Monate Haft.

Ausnahmen macht das Land normalerweise nur für Hotels. Betriebe, die eine entsprechende Lizenz besitzen, dürfen in speziell dafür gekennzeichneten Bereichen Alkohol zum dortigen Verzehr ausschenken.

Alkohol bei der WM 2022 in Katar: Dürfen Fans Bier trinken?

Die Organisatoren der WM 2022 in Katar haben sich im September dieses Jahres mit dem Weltverband FIFA auf einen Kompromiss in Sachen Alkohol geeinigt. Turnier-Chef Nasser Al-Khater verkündete, dass auf jedem Stadiongelände 30 Minuten vor Beginn eines Spiels Bier für zweieinhalb Stunden ausgeschenkt wird. Nach Abpfiff bleiben diese Verkaufsstellen für eine weitere Stunde geöffnet.

Auf den Tribünen seien alkoholische Getränke jedoch weiterhin verboten. In Katars Hauptstadt Doha kann während der WM täglich ab 18.30 Uhr in der Fanzone der FIFA Alkohol konsumiert werden. "Wir haben immer gesagt, dass bei der WM Alkohol in bestimmten Zonen verkauft werden wird", sagte Al-Khater dazu auf einer Pressekonferenz zum Stand der WM-Vorbereitungen in Katar.

Alkohol bei der WM 2022 in Katar: Weitere Ausnahmen

Wer außerhalb des Stadiongeländes oder der FIFA-Fanzone in Katar während der WM 2022 Alkohol konsumieren möchte, kann auf anfangs erwähnte Hotels sowie Bars und Restaurants zurückgreifen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen, die in Katars Hauptstadt Doha anlegen und Fußballfans beherbergen können, darf Alkohol konsumiert werden.

Vorsicht gilt trotzdem für in Deutschland volljährige Personen. Wer jünger als 21 ist, darf in Katar nicht trinken. Ebenso gilt eine Null-Toleranz-Politik für Alkohol am Steuer. Wer dabei erwischt wird, wie er einen kleinen Schluck Bier am Lenkrad eines Autos trinkt, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.