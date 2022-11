WM 2022 in Katar: Bierpreis in der Fanzone der FIFA steht fest

In den Stadien der Weltmeisterschaft in Katar darf kein Alkohol konsumiert werden, nun stehen die Bier-Preise auf der FIFA-Fanmeile wohl fest.

WAS IST PASSIERT? Bei der WM in Katar wird ein halber Liter Bier in der FIFA-Fanzone umgerechnet mehr als 13 Euro kosten. Das berichtet Sports Illustrated.

WAS IST DER HINTERGRUND? Innerhalb der Stadien ist der Bierausschank und der Konsum alkoholischer Getränke gänzlich verboten, Fans können daher nur vor oder nach dem Spiel in der FIFA-Fanzone Bier kaufen. Die New York Times hatte zuvor bereits berichtet, dass die Herrscherfamilie von Katar die Anweisung erteilt hat, den Ausschank alkoholischer Getränke weniger öffentlich zu gestalten. Bereits aufgebaute Bierverkaufsstände wurden an unauffälligere Orte umgesiedelt.

WIE GEHT ES WEITER? Jeder Fan darf maximal vier Becher Bier kaufen. Während der Spiele können in den Stadien alkoholfreies Bier, Softdrinks sowie Wasser erworben werden. Letzteres soll dem Bericht zu Folge dabei umgerechnet 2,60 Euro kosten.

BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ein Liter Bier in Katar kostet damit übrigens fast doppelt so viel wie eine Maß auf dem Oktoberfest. Auf dem weltweit größten Volksfest kostete die Maß 2022 zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro.