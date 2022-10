Er ist nach wie vor nicht ganz unumstritten, in zahlreichen Ligen aber ein fester Bestandteil: der Videobeweis. Wird der VAR auch bei der WM genutzt?

Die Weltmeisterschaft 2022 steht vor der Tür und die Nationen bereiten sich auf das Turnier intensiv vor. Auch bei den Schiedsrichtern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

In den europäischen Ligen und Wettbewerben können die Unparteiischen ihre Entscheidungen durch den Videobeweis korrigieren. Verfügen sie aber auch bei der WM in Katar über den VAR?

Ihr wollt erfahren, ob es den Videobeweis bei der diesjährigen WM gibt? GOAL liefert Euch dazu alle Informationen.

Seit wann gibt es den Videobeweis?

Generell wird der VAR bereits seit mehreren Jahren in den verschiedenen europäischen Ligen genutzt. Im Jahr 2018 wurde nach zahlreichen Testläufen in unterschiedlichen Ländern schließlich die Implementierung des VAR im Regelwerk des IFAB beschlossen.

In der Saison 2017/2018 wurde der Videobeweis dann in der Bundesliga eingeführt. Die Premier League wartete noch etwas länger, zog in der Spielzeit 2019/20 dann aber nach.

Videobeweis: Wofür steht die Abkürzung VAR?

Der Videobeweis wird auch "VAR" genannt. Dies ist eine Abkürzung und bedeutet Video Assistant Referee.

Wie der Name bereits sagt ist es ein Videoschiedsrichter, der den Referee im Stadion bei brenzligen Situationen unterstützen soll. Der VAR sitzt jedoch immer an einem anderen Ort und ist nicht im Stadion aktiv.

WM 2022: Gibt es den VAR auch bei der Weltmeisterschaft?

Bei der FIFA Weltmeisterschaft in Katar wird der Videobeweis ebenfalls genutzt. Hier werden 24 Video-Schiedsrichter eingesetzt.

Als deutscher Unparteiischer ist unter anderem Daniel Siebert mit von der Partie. Der VAR wird in allen Partien der Weltmeisterschaft genutzt. Es wird somit keine Ausnahmen geben, wie zum Beispiel beim DFB-Pokal, wo der Videobeweis erst ab dem Achtelfinale eingesetzt wird.

Seit wann gibt es den Videobeweis bei Weltmeisterschaften?



Dass der VAR bei der diesjährigen Weltmeisterschaft Verwendung findet, ist allerdings kein Novum. Denn bereits bei der WM 2018 in Russland war der VAR Teil des Turniers.

Dies war die erste Weltmeisterschaft, bei der der Videobeweis jemals eingesetzt wurde, bei der WM 2014 war man noch weit davon entfernt, diesen einzuführen.

Das Turnier in Katar ist somit die zweite WM, bei welcher der VAR eine Rolle spielt.