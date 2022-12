WM 2022: Läuft jedes Halbfinale bei ARD oder ZDF im Free-TV?

Bei der WM 2022 in Katar stehen die Halbfinal-Partien an. Laufen beide Begegnungen im Free-TV bei ARD oder ZDF?

Die Weltmeisterschaft 2022 neigt sich dem Ende entgegen, nur noch vier von 32 Teams sind verblieben und kämpfen in den beiden Halbfinal-Begegnungen um zwei Tickets für das große Endspiel. Zunächst stehen sich am Dienstag, 13. Dezember 2022, ab 20.00 Uhr Argentinien und Kroatien gegenüber, ehe es am 14. Dezember zum Duell zwischen Frankreich und Marokko kommt. Werden beide Partien im Free-TV von ARD oder ZDF gezeigt / übertragen?

Die Viertelfinals bei der WM 2022 sind absolviert und die Halbfinal-Teilnehmer stehen fest. In einem dramatischen Spiel setzte sich Argentinien um Superstar Lionel Messi gegen die Niederlande durch, die nach der Partie vor allem mit dem Schiedsrichter haderte. Auch Kroatien schaffte den Sprung in die Runde der letzten Vier durch einen Erfolg im Elfmeterschießen über Brasilien, Torwart Dominik Livaković avancierte wie schon im Achtelfinale zum Helden und soll nun ein Kandidat beim FC Bayern München sein, der bis zum Saisonende auf Kapitän Manuel Neuer verzichten muss.

Auf der anderen Seite des Turnierbaums zog Topfavorit Frankreich nach einem 2:1 gegen England in das Halbfinale ein, für "Les Bleus" trafen Aurélien Tchouaméni und Olivier Giroud. England-Kapitän Harry Kane versagten in der Schlussphase die Nerven, er setzte den Ball aus elf Metern über den Kasten, nachdem er zuvor bereits einen Strafstoß verwandelte. Im Halbfinale trifft das Team von Trainer Didier Deschamps nun auf die Überraschungsmannschaft aus Marokko, die Cristiano Ronaldo und Portugal im Viertelfinale nach Hause schickte und als erste afrikanische Mannschaft der Geschichte ein WM-Halbfinale erreichte.

Bei der WM 2022 steht das Halbfinale an. Läuft jedes Spiel bei ARD oder ZDF im Free-TV?

WM 2022: Läuft jedes Halbfinale im Free-TV bei ARD oder ZDF? Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zu den Partien

Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022, Halbfinale

Erstes Halbfinale: Argentinien vs. Kroatien

Datum und Uhrzeit: 13. Dezember 2022, 20.00 Uhr dt. Zeit

Austragungsort: Lusail Iconic Stadium

Zweites Halbfinale: Frankreich vs. Marokko

Datum und Uhrzeit: 14. Dezember 2022, 20.00 Uhr dt. Zeit

Austragungsort: Al-Bayt Stadium

WM 2022: Läuft jedes Halbfinale im Free-TV bei ARD oder ZDF? Argentinien vs. Kroatien live sehen

Holt Lionel Messi seinen ersten Titel bei einer Weltmeisterschaft? Um das große Ziel weiterhin verfolgen zu können, ist ein Sieg im Halbfinale gegen Kroatien unabdingbar. Anpfiff ist am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 20.00 Uhr.

Ihr könnt live im Free-TV dabei sein, die ARD überträgt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenfreien LIVE-STREAM unter sportschau.de oder in der ARD-Mediathek-App. Die Vorberichterstattung startet um 18.50 Uhr und versorgt Euch mit den wichtigsten Infos vor Spielbeginn.

WM 2022: Läuft jedes Halbfinale bei ARD oder ZDF im Free-TV? Frankreich vs. Marokko im Fernsehen und LIVE-STREAM

Auch das Duell von Titelverteidiger Frankreich mit Marokko läuft im Free-TV, wird allerdings vom ZDF übertragen. Der Anstoß erfolgt am Mittwoch, 14. Dezember 2022, um 20.00 Uhr.

Zu sehen sein wird die Begegnung auch im kostenfreien LIVE-STREAM auf der ZDF-Website sowie in der ZDF-Mediathek-App. Ab 19.15 Uhr stimmt Euch Moderator Jochen Breyer gemeinsam mit Martina Voss-Tecklenburg, Christoph Kramer und Per Mertesacker auf das Spiel ein.

WM 2022: Läuft jedes Halbfinale bei ARD oder ZDF im Free-TV? Beide Spiele im LIVE-STREAM bei MagentaTV

Neben ARD und ZDF zeigt auch MagentaTV das Halbfinale live. Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Weitere Infos dazu gibt es auf der Website des Anbieters.

Auch das Finale und das Spiel um Platz drei, das exklusiv vom Streamingdienst der Telekom übertragen wird, könnt Ihr via MagentaTV verfolgen.

WM 2022: Läuft jedes Halbfinale bei ARD oder ZDF im Free-TV? Highlights und LIVE-TICKER zu den Partien

Die Highlights der ausstehenden WM-Spiele könnt Ihr auf den Websites von ARD und ZDF sowie in den entsprechenden Apps finden. Auch DAZN und MagentaTV stellen kurze Clips zur Verfügung.

Um während der Spiele auf dem aktuellen Stand zu bleiben, checkt unsere LIVE-TICKER von GOAL zu Argentinien vs. Kroatien und Frankreich vs. Marokko aus. Dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit informiert.

WM 2022: Läuft jedes Halbfinale im Free-TV bei ARD oder ZDF? Fernsehen, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Übersicht zur Übertragung