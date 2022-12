FC Bayern München: Erste Gespräche mit Kroatiens Dominik Livakovic?

Wird der FC Bayern nach der Verletzung von Manuel Neuer auf dem Transfermarkt aktiv? Offenbar werden erste Gespräche mit einem WM-Star geführt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern will nach der schweren Verletzung von Torhüter Manuel Neuer offenbar einen Ersatz für den 36-Jährigen verpflichten. Wie Sky berichtet, hat der deutsche Rekordmeister die Fühler nach Kroatiens WM-Keeper Dominik Livakovic ausgestreckt.

WIE GEHT ES WEITER? Demnach habe es zwischen den Parteien sogar schon erste Gespräche über eine Zusammenarbeit gegeben. Ein möglicher Transfer befindet sich demnach aber noch in einem frühen Stadium.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neuer fällt mit einem Beinbruch bis zum Saisonende aus. Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn sah sich Livakovic zuletzt persönlich im Stadion an. Der Schlussmann steht derzeit bei Dinamo Zagbreb unter Vertrag. Dort läuft sein Arbeitspapier noch bis 2024.

Der 27-Jährige hatte mit guten Leistungen während der laufenden Weltmeisterschaft in Katar aus sich aufmerksam gemacht. So parierte er unter anderem im Achtelfinale gegen Japan und im Viertelfinale gegen Brasilien insgesamt vier Elfmeter und war mitverantwortlich für den Halbfinal-Einzug seiner Kroaten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Livakovic lief bislang nur in seiner Heimat Kroatien auf. In der Jugend spielte er für HNK Zadar und später für NK Zagreb. Dort feierte er in der Saison 2012/13 sein Profidebüt, 2015 wechselte er dann zu Dinamo Zagreb.