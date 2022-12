WM: War Marokko schon einmal im Halbfinale? Das bisher beste Ergebnis bei Weltmeisterschaften

Marokko steht bei der WM 2022 in Katar im Halbfinale. Sind die Nordafrikaner zuvor schon mal so weit gekommen?

Marokko ist die Überraschungsmannschaft der WM 2022 in Katar. Im Viertelfinale am Samstag gegen Portugal (16 Uhr) siegte das Team von Trainer Walid Regragui mit 1:0 und zog damit ins Halbfinale ein. Dort trifft man am kommenden Mittwoch (14. Dezember) auf Frankreich oder England.

Ist Marokko bei einer Weltmeisterschaft schon mal so weit gekommen? GOAL klärt in diesem Artikel auf.

WM 2022: War Marokko schon einmal im Halbfinale?

Für Marokko ist das Turnier in Katar die sechste Fußball-WM in der Geschichte des Landes.

Folglich waren die Nordafrikaner bis dato fünfmal bei Weltmeisterschafts-Endrunden vertreten, erstmals 1970 in Mexiko. Damals scheiterte man in einer Gruppe mit Deutschland, Peru und Bulgarien in der Vorrunde.

Getty Images.

Die zweite Teilnahme folgte 1986, wieder in Mexiko. Danach waren die Marokkaner 1994 in den USA und 1998 in Frankreich ebenso zweimal in Folge dabei wie nun 2018 in Russland und 2022 in Katar.

Marokko bei der WM: Was war bisher das beste Ergebnis?

Bei den fünf WM-Teilnahmen vor der Endrunde 2022 scheiterte Marokko viermal bereits nach der Vorrunde. 1970 und 1994 jeweils als Gruppenletzter, 1998 wurde man Dritter hinter Brasilien und Norwegen.

2018 in Russland schied man dann wieder als Gruppenletzter aus, diesmal hinter Spanien, Portugal und Iran. Das vor dem Turnier 2022 beste WM-Ergebnis gelang Marokko 1986 in Mexiko: Damals kam man als Sieger seiner Gruppe vor England, Polen und Portugal weiter und scheiterte dann im Achtelfinale knapp mit 0:1 am späteren Vize-Weltmeister Deutschland.

Marokko bei der WM 2022: Der Weg ins Halbfinale

Gegner Ergebnis Kroatien (Gruppenphase) 0:0 Belgien (Gruppenphase) 2:0 Kanada (Gruppenphase) 2:1 Spanien (Achtelfinale) 3:0 im Elfmeterschießen Portugal (Viertelfinale) 1:0

Marokko bei der WM 2022: Das sind die Stars

Achraf Hakimi verwandelte den entscheidenden Elfmeter im Achtelfinale gegen Spanien, ist aber nicht erst seitdem einer der großen Stars der Marokkaner. Der 24-Jährige gehört zu den besten Außenverteidigern der Welt und ist Stammspieler bei Paris Saint-Germain.

BackpagePix

Spätestens seit seinen Heldentaten gegen Spanien darf man auch Torhüter Bono sicher als einen der herausragenden Akteure Marokkos bezeichnen. Der 31-Jährige spielt im Verein beim FC Sevilla.

Weitere große Namen bei den Marokkanern sind Hakim Ziyech vom FC Chelsea, Noussair Mazraoui vom FC Bayern, Sofyan Amrabat von der Fiorentina oder Sofiane Boufal von Angers.