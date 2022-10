Gruppe F bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse, Teams – alle Infos zur Vorrunde bei der Weltmeisterschaft

Die am 20. November beginnende Weltmeisterschaft in Katar können viele Nationen gewinnen. Hier erhaltet Ihr alle Infos zur Gruppe F.

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bricht mit den bisherigen Gepflogenheiten. Bisher wurde jeweils alle vier Jahre in den Sommermonaten um den begehrtesten Titel im Weltfußball gespielt, da es in Katar im Sommer jedoch zu heiß wird, wird nun im Winter gespielt: vom 20. November bis zum 18. Dezember.

Gastgeber Katar hat am 20. November die Ehre, das Eröffnungsspiel zu bestreiten. Die Partie gegen Ecuador ist ein Spiel aus der Gruppe A. An den folgenden Tagen geht es mit den ersten Spielen der weiteren Vorrundengruppen weiter. Die sechs Spiele der Gruppe F finden zwischen dem 23. November und dem 1. Dezember statt.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Gruppe F bei der WM 2022. Spielplan, Tabelle, Ergebnisse und die Teams dieser Vorrundengruppe.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe F?

Kopf der Gruppe F ist Belgien. Die "Roten Teufel" um ihre Superstars Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Thibaut Courtois gehen als Favorit auf den Gruppensieg in das WM-Turnier.

Bei Kroatien dürfte Real-Star Luka Modric letztmals bei einer WM für sein Land spielen. Platz zwei und das damit verbundene Weiterkommen ins Achtelfinale sollten drin sein.

@ivanrakitic

Für Kanada und Marokko ist bereits die WM-Teilnahme ein Erfolg. Genug Potenzial, um Belgien und Kroatien ärgern zu können, besitzen beide Mannschaften, das Achtelfinale wird für beide dennoch nur schwer zu erreichen sein.

Gruppe F bei der WM 2022: Die Tabelle

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 Belgien 0 0 - Kroatien 0 0 - Kanada 0 0 - Marokko 0 0 -

WM 2022, Gruppe F: Der Spielplan

Im ersten Spiel der Gruppe F kommt es am 23. November zum Duell zwischen Marokko und Kroatien, wenige Stunden später treffen Belgien und Kanada aufeinander.

Am zweiten Spieltag am 27. November spielt Belgien gegen Marokko und Kroatien gegen Kanada. Am 1. Dezember finden die letzten beiden Spiele zeitgleich statt. Zwischen Belgien und Kroatien wird es wohl um den Gruppensieg gehen. Zwischen Marokko und Kanada könnte der zweite Achtelfinalist aus der Gruppe F im direkten Duell ausgespielt werden.

Gruppe F bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Ergebnisse

DATUM SPIELTAG PAARUNG ERGEBNIS 23. November, 11 Uhr 1 Marokko - Kroatien - 23. November, 20 Uhr 1 Belgien - Kanada - 27. November, 14 Uhr 2 Belgien - Marokko - 27. November, 17 Uhr 2 Kroatien - Kanada - 1. Dezember, 16 Uhr 3 Kroatien - Belgien - 1. Dezember, 16 Uhr 3 Kanada - Marokko -

WM 2022, Gruppe F: Welche Gegner könnten im Achtelfinale warten?

Welche beiden Mannschaften aus der Gruppe F weiterkommen, ist auch aus deutscher Sicht sehr interessant. Im Achtelfinale treffen die beiden Erstplatzierten aus der deutschen Gruppe F nämlich auf den Ersten und Zweiten der Gruppe F: Der Erste der Gruppe E bekommt es mit dem Zweiten der Gruppe F (5. Dezember, 16 Uhr) zu tun, der Zweite der Gruppe E trifft auf den Sieger der Gruppe F (6. Dezember, 16 Uhr).