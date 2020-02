Deontay Wilder vs. Tyson Fury: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird Boxen heute live übertragen

Am Samstagabend stehen sich Deontay Wilder und Tyson Fury im Boxring gegenüber. Goal verrät, wie der Kampf live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Es geht um den Weltmeistertitel, wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut Boxen der Extraklasse auf dem Programm steht. Deontay Wilder und Tyson Fury stehen sich im Kampf um den WBC-Gürtel gegenüber.

Es ist das Duell zwischen dem Bronze Bomber und dem Gypsy King, ein Duell, das gleichzeitig auch eine Neuauflage des Fights von 2018 ist. Seinerzeit gab es ein Unentschieden und Wilder konnte so seinen Titel verteidigen.

Ob das diesmal wieder so enden wird, ist zu bezweifeln. In Las Vegas wird es heiß hergehen, der ungeschlagene Champion Wilder und Ex-Weltmeister Fury wollen beide das Gold in den Nachthimmel recken.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal hat alle Informationen rund um den Boxkampf gesammelt und verrät Euch in diesem Artikel alles, was Ihr zur Übertragung des Fights wissen müsst. Zudem gibt es in diesem Artikel alles zum Kampf.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury: Alle Informationen zum Boxkampf

Duell Deontay Wilder - Tyson Fury Datuum 23. Februar 2020 (Nacht von Samstag auf Sonntag) deutsche Zeit ab 3.00 Uhr (Maincard) / ab 5.00 Uhr (Hauptkampf) Ort MGM Grand Garden Arena, Las Vegas Stadionkapazität 17.000 Plätze bei Boxkämpfen

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute live: So läuft Boxen im LIVE-STREAM

Ihr liebt den Boxsport? Und seid bestenfalls auch noch nachtaktiv? Dann ab zu DAZN. Nur der Streamingdienst überträgt Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute Nacht in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Infos hierzu erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Deontay Wilder und Tyson Fury geben sich ein zweites Mal die Ehre und kämpfen an diesem Wochenende in Las Vegas gegeneinander. Ihr habt Zeit und wollt nun wissen, wo der Fight live im Stream gezeigt / übertragen wird? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch:

Wilder vs. Fury wird heute im LIVE-STREAM von DAZN übertragen. Der Streamingdienst aus dem Münchner Norden hat den ganzen Kampf im Programm, da er die Rechte am Boxen hält.

Doch das war es noch nicht mit guten Nachrichten rund um den Boxsport: DAZN hat nicht nur den kompletten Hauptkampf in voller Länge im Angebot, sondern hat zusätzlich auch noch die anderen Kämpfe der Nacht von Las Vegas im Angebot. Um 3 Uhr morgens (in der Nacht von Samstag auf Sonntag) beginnt die Übertragung von DAZN im LIVE-STREAM, dann folgen zunächst die Kämpfe der Fight Card, ehe dann Deontay Wilder und Tyson Fury gegeneinander kämpfen.

We’ve got UNFINISHED BUSINESS, and this time you won’t be getting back up after I lay you out. The heavyweight rematch you all have all been waiting for goes down on February 22nd live on Pay-Per-View. #WilderFury2



📺: https://t.co/u1O8it6Ggj pic.twitter.com/DwxtvohA0D — Deontay Wilder (@BronzeBomber) January 19, 2020

Wilder vs. Fury heute im LIVE-STREAM von DAZN - dieses Team kommentiert für den Streamingdienst:

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jon Healy

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute im kostenlosen LIVE-STREAM von DAZN sehen

Deontay Wilder vs. Tyson Fury wird heute live im Stream von DAZN gezeigt. Das geht sogar kostenlos: DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. Mit diesem könnt Ihr dann gratis mit dabei sein, wenn der komplette Fight zwischen Wilder und Fury im LIVE-STREAM übertragen wird.

Mit dem Probemonat seid Ihr befugt, das ganze Programm des Streamingdienstes auszukosten. Hier bekommt Ihr einen Überblick, welche Sportevents heute live im Stream gezeigt / übertragen werden. Wie aber könnt Ihr den kompletten Hauptkampf und auch die anderen Matches der Fight Card anschauen? Das geht entweder im Internet auf www.dazn.com oder mit der DAZN-App auf jedem möglichen internetfähigen Gerät - es folgen alle Infos.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute live mit der kostenlosen DAZN-App sehen - hier gibt's die Links zum Download:

Der Gratismonat schenkt Euch genau 30 Testtage bei DAZN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist DAZN also live mit dabei, wenn zwischen Wilder und Fury erneut die Fäuste fliegen. Doch was hat der Ismaninger Streamingdienst noch alles im Angebot? Mehrere Tausend LIVE-STREAM-Events bietet DAZN Jahr für Jahr an, mit dabei sind die wichtigsten Fußballwettbewerbe Europas: Die Champions League, die Europa League, die Bundesliga, die Serie A, LaLiga und viele weitere Top-Ligen. Zudem laufen auch andere Sportarten im LIVE-STREAM von DAZN. Hier findet Ihr Antworten auf Eure Fragen:

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute live im TV sehen: So geht's

Wir wissen nun, dass der komplette Fight zwischen Wilder und Fury heute im LIVE-STREAM von DAZN zu sehen sein wird. Doch natürlich stellen sich zahlreiche Fans die Frage, ob der Kampf heute auch live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen werden. Hier findet Ihr alle Infos.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute auf dem SMART-TV sehen - mit DAZN

DAZN ist auch der Sender, der Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute im TV zeigt. Das liegt daran, dass DAZN die Möglichkeit bietet, den kompletten Fight via Smart-TV und der DAZN-App zu sehen. Boxen heute live im TV? Das geht also mit dem Ismaninger Streamingdienst.

Die Boxnacht aus Las Vegas ist also kostenfrei bei DAZN zu sehen, denn: Nicht Vergessen - DAZN schenkt Euch einen Gratismonat. Mit diesem seht Ihr den Fight kostenlos auf Eurem TV-Bildschirm, wenn Ihr Euch davor die DAZN-App auf den Smart-TV ladet.

Übrigens: DAZN ist Eure einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den Fight zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury heute Nacht live sehen wollt.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute live im Free-TV sehen?

Ihr habt bisher alles richtig verstanden: DAZN zeigt / überträgt den kompletten Fight zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury live im Stream und auch im TV. Doch der Kampf um den WBC-Titel wird nicht live im deutschen Free-TV gezeigt.

Das liegt schlicht und einfach daran, dass kein deutscher Sender die Rechte für die Übertragung hat. Weder das ZDF, das Erste, RTL oder irgendein anderer Sportsender hat den Kampf aus Las Vegas im Programm. Ihr müsst also DAZN nutzen, um Boxen heute live zu sehen.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute live: Die komplette Fight Card im Überblick

Die Main Card zu Deontay Wilder vs. Tyson Fury

Deontay Wilder vs. Tyson Fury (Schwergewicht)

Charles Martin vs. Gerald Washington (Schwergewicht)

Emanuel Navarrete vs. Jeo Tupas Santisima (Federgewicht)

Sebastian Fundora vs. Daniel Lewis (Mittelgewicht)

Die Undercard zu Deontay Wilder vs. Tyson Fury