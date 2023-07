Bei den Männern kassieren die Top-Stars viele Millionen pro Jahr. Wie viel aber verdient Alexandra Popp, der Star der DFB-Frauen?

Alexandra Popp ist die wohl bekannteste Spielerin des DFB-Teams. Als Kapitänin wird sie die deutsche Auswahl auch bei der WM in Australien und Neuseeland in diesem Sommer auf das Feld führen. Ihr Verein in der Bundesliga ist der VfL Wolfsburg, mit dem sie schon zahlreiche Titel feiern konnte. Aber zahlt sich der sportliche Erfolg für sie auch finanziell aus?

Während die Nationalspieler in ihren Vereinen Millionen kassieren, sieht das bei den Nationalspielerinnen anders aus. Wie viel verdient Alexandra Popp im Jahr?

Das ist Alexandra Popp

Alexandra Popp wurde in Witten (Nordrhein-Westfalen) geboren und begann schon früh mit dem Fußballspielen. Sie ging unter anderem in der Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen zur Schule und dort in eine Fußballklasse, die auch Nachwuchsspieler des FC Schalke 04 besuchten.

Mit 18 Jahren wurde die Stürmerin bereits Nationalspielerin, sie feierte ihr Debüt im Februar 2010 beim 3:0 gegen Nordkorea. Inzwischen steht sie bei 127 Länderspielen und 61 Toren.

Seit 2012 läuft Popp für den VfL Wolfsburg auf.

Die sportliche Laufbahn von Alexandra Popp

2007/08 1. FFC Recklinghausen 2008 - 2012 FCR 2001 Duisburg 2012 - heute VfL Wolfsburg

Wie viel verdient Alexandra Popp?

Popp schloss nach der Schule eine dreijährige Ausbildung zur Tierpflegerin ab, konzentrierte sich danach aber ausschließlich auf das Fußballspielen.

Wie bei den Männern gibt es auch bei den Frauen natürlich keine öffentlichen Angaben über den Verdienst. Es wird aber spekuliert, dass Popp beim VfL Wolfsburg ein Jahresgehalt in Höhe von 40.000 Euro bekommen soll. Das wäre nicht einmal ein Monatsgehalt eines durchschnittlichen Bundesliga-Profis bei den Männern.

Wie viel kann Alexandra Popp bei der WM verdienen?

Im Vergleich zum angeblichen Jahresgehalt kann Popp bei der WM in Australien und Neuseeland sehr viel verdienen. Denn der Weltverband FIFA zahlt zum ersten Mal seine Prämien nicht ausschließlich an die Verbände aus, sondern direkt an die Spielerinnen.

Jede WM-Teilnehmerin erhält rund 28.000 Euro, für das Erreichen des Achtelfinales gibt es 56.000 Euro. Sollte es mit dem dritten WM-Titel für Deutschland klappen, würde jede DFB-Spielerin rund 252.000 Euro einstreichen - ein Vielfaches des Jahresgehaltes.