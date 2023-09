"Ich wette, sie schaffen es": Giorgio Chiellini ist sicher, dass Lionel Messi Inter Miami in die Playoffs der MLS führt

WAS IST PASSIERT? Giorgio Chiellini glaubt daran, dass es Inter Miami mit Lionel Messi noch in die Playoffs der MLS schafft. Der italienische Verteidiger vom Ligarivalen LAFC zeigte sich nach der 1:3-Heimniederlage gegen Miami beeindruckt vom Gegner, der seit mittlerweile elf Spielen wettbewerbsübergreifend unbesiegt ist.

WAS WURDE GESAGT? Chiellini erklärte mit Blick auf Inters aktuelle Verfassung und die Neuzugänge Messi, Jordi Alba und Sergio Busquets: "Es sind nicht nur die drei Jungs aus Barcelona. Da wurde eine wirklich gute Mannschaft zusammengestellt. Um ehrlich zu sein, ist es das beste Team, gegen das ich in der MLS bisher angetreten bin. Miamis Situation ist nicht leicht und es wird schwierig, in die Playoffs zu kommen. Aber ich wette, sie schaffen es."

Der 39-Jährige ergänzte, dass er in jenem Fall lieber nicht in der ersten Runde auf den Klub aus Florida träfe: "Das wäre nicht so gut."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Inter Miami belegt in der Eastern Conference aktuell den 14. Platz. Neun Spiele in der regulären Saison verbleiben, um es mindestens noch auf den neunten Platz zu schaffen und damit eine Chance auf die Playoffs zu haben. Der Rückstand beträgt acht Punkte, allerdings hat Inter im Vergleich mit der Konkurrenz teilweise noch mehrere Spiele in der Hinterhand.

WAS IST DER HINTERGRUND? Inter legte einen Fehlstart in die neue Saison hin, verstärkte sich aber vor wenigen Wochen eben prominent und hat seit der Verpflichtung Messis einen echten Lauf: Unter dem neuen Trainer Tata Martino gelang unter anderem der Triumph im Leagues Cup sowie der Einzug in das Endspiel des U.S. Open Cups.

WIE GEHT ES WEITER? Inter trifft am nächsten Spieltag auf Kansas City. Dann muss der Klub allerdings auf Lionel Messi verzichten. Er weilt bei der argentinischen Nationalmannschaft.