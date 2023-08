"Wird mindestens drei Spiele verpassen!" Inter-Miami-Trainer Tata Martino zur Zukunft von Lionel Messi

Tata Martino verriet, wie er Lionel Messi in Zukunft einsetzen wird, und erklärte, dass die Nationalmannschaft seine Pläne beeinflussen werden.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami kehrte am Samstag in die MLS zurück und besiegte die New York Red Bulls auswärts mit 2:0, wobei Lionel Messi sein Ligadebüt gab – Und direkt traf! Miami-Coach Tata Martino gab daraufhin einen kleinen Einblick, wie sich seine Mannschaft anpassen muss, da Messi auch weiterhin für die argentinische Nationalmannschaft auflaufen will.

WAS WURDE GESAGT? Auf der offiziellen Website des Vereins sagte Martino: "Wir legen viel Wert auf diesen Sieg, weil wir uns daran gewöhnen müssen, das Leo zur Nationalmannschaft gehen wird. Er wird dieses Jahr mindestens drei Spiele verpassen und nächstes Jahr wird es genauso sein, und wir müssen verstehen, dass die Mannschaft auch ohne ihn Ergebnisse liefern muss."

WAS IST DER HINTERGRUND? Das ist auch für Martino und seine Mannschaft ein bald auftretendes Problem. Die argentinische Nationalmannschaft von Lionel Scaloni kehrt am 8. September mit einem WM-Qualifikationsspiel gegen Ecuador in den Spielbetrieb zurück. Inter Miami bestreitet bis dahin nur zwei MLS-Spiele: am 31. August auswärts gegen Nashville und am 4. September auswärts gegen LAFC.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Trotz der bevorstehenden Berufung von Messi in die Nationalmannschaft wird der 36-Jährige für das Spiel gegen Nashville am Donnerstag zur Verfügung stehen.