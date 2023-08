"Schon jetzt unglaublich!" - Lionel Messis Traumstart bei Inter Miami beeindruckt Argentinien-Nationaltrainer Lionel Scaloni

Lionel Messi legte bei Inter Miami einen absoluten Traumstart an und überraschte damit wohl auch Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni.

WAS IST PASSIERT? Nur wenige haben daran gezweifelt, dass Lionel Messi in der Lage ist, einen derartigen Eindruck im amerikanischen Fußball zu hinterlassen, aber selbst nach seinen hohen Maßstäben hat er einen bemerkenswerten Auftakt zu einem neuen Kapitel in seiner beeindruckenden Karriere erlebt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hat bereits Silberware gewonnen - mit der rekordverdächtigen 44. Trophäe im League Cup - und hat bei neun Siegen in Folge elf Tore erzielt. Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni freut sich, den 36-Jährigen nach zwei schwierigen Spielzeiten in Frankreich bei Paris Saint-Germain wieder mit einem Lächeln im Gesicht spielen zu sehen.

WAS WURDE GESAGT? Scaloni, der Argentinien zum WM-Titel in Katar 2022 geführt hat, sagte bei den Kanälen des argentinischen Fußballverbands: "Messi geht es gut, ich sehe ihn glücklich, ich sehe ihn fröhlich, und das ist gut so. Letztendlich geht es ihm darum, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt, dass er und seine Familie glücklich sind und auch seine Mannschaftskameraden. Das ist es, was auffällt: glücklich zu sein und den Fußball zu genießen, denn dort fühlt er sich am wohlsten, auf dem Platz. Seine Präsenz ist schon unglaublich, und sowohl seine Mitspieler als auch seine Gegner erzeugen etwas Besonderes. Neben dem Spiel wird er der Liga und dem ganzen Land etwas Wesentliches bringen, nämlich dass jeder ihn sehen will. Seine Präsenz ist bereits zu viel und ich denke, er ist immer noch mehr als qualifiziert, um weiter Fußball zu spielen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty