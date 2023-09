Er wird spielen!" Lionel Messi wird für das "sehr wichtige" MLS-Spiel von Inter Miami bei LAFC nicht geschont

Tata Martino, der Trainer von Inter Miami, hat bestätigt, dass Lionel Messi am Sonntag im Spitzenspiel bei LAFC in der MLS spielen wird.

WAS IST PASSIERT? Inter-Miami-Trainer Tata Martino hatte Lionel Messi vor einer Woche gegen die New York Red Bulls eine Pause gegönnt, den argentinischen Nationalspieler aber im letzten Spiel gegen Nashville SC wieder in die Startelf berufen. Martino bestätigte vor dem Spiel gegen LAFC, dass der Sommerneuzugang in diesem für beide Seiten wichtigen Spiel zum Einsatz kommen wird.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Messi in diesem sehr wichtigen Spiel gegen den amtierenden Meister eine Pause braucht", sagte er den Reportern. "Wir haben ihn in New York nur 30 Minuten spielen lassen und jetzt wird er morgen spielen."

WIE GEHT ES WEITER? Martino machte auch deutlich, dass seine Mannschaft gegen den LAFC, den Tabellenzweiten der Western Conference, vor einer sehr schweren Aufgabe stehe.

"Meiner Meinung nach ist LAFC eines der besten Teams der Liga, es ist der amtierende Meister", fügte er hinzu. "Carlos [Vela] ist ein entscheidender Spieler im Mannschaftsgefüge, genauso wie [Denis] Bouanga und Illie. Sie haben ein sehr solides zentrales Duo, für uns wird das morgige Spiel wird eine große Herausforderung sein."

