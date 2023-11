Thomas Tuchel tritt am Samstag gegen seinen Ex-Klub an. Der Bayern-Coach arbeitete einst erfolgreich bei Borussia Dortmund.

Wenn der FC Bayern am Samstagabend im Signal Iduna Park antritt, ist es für Trainer Thomas Tuchel die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Borussia Dortmund war die zweite Station des 50-Jährigen im Profifußball, hier gewann er seinen ersten großen Titel.

GOAL erklärt, wie lange Thomas Tuchel bei der Borussia arbeitete.

Wie lange war Thomas Tuchel Trainer beim BVB?

Thomas Tuchel wechselte 2015 von Mainz 05 zum BVB. Er trat damals die Nachfolge des langjährigen Erfolgstrainers Jürgen Klopp an, ein durchaus schweres Erbe.

Tuchel blieb insgesamt zwei Jahre lang. Unter ihm wurde der BVB zweimal Vizemeister in der Bundesliga und gewann 2017 den DFB-Pokal.

Nächstes Spiel Bundesliga BVB FCB Spielvorschau

Warum musste Thomas Tuchel beim BVB gehen?

Sportlich konnte man Tuchel in seiner Zeit beim BVB nicht viel vorwerfen. Immerhin waren nur die übermächtigen Bayern national stärker, dazu gab es besagten Pokalsieg zu feiern.

Allerdings gab es atmosphärische Störungen zwischen Tuchel und der sportlichen Führung, die damals aus Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc bestand. Vor allem beim Umgang mit dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus ging zwischen den Protagonisten etwas kaputt.

Auch innerhalb der Mannschaft soll Tuchel im Laufe seiner Amtszeit immer weniger Fürsprecher gehabt haben. Eine Kombination aus diesen Punkten führte dazu, dass es drei Tage nach dem Gewinn des DFB-Pokals zur vorzeitigen Trennung kam.

Getty Images

Hans-Joachim Watzke entschied sich Ende Mai 2017, in einem auf den Vereinsmedien veröffentlichten Offenen Brief die Gründe darzulegen. Watzke schrieb unter anderem: "Wir haben in der gegenwärtigen personellen Konstellation leider keine Grundlage mehr für eine auf Vertrauen ausgelegte und perspektivisch erfolgreiche Zusammenarbeit gesehen. (…) Der BVB hatte mit Thomas Tuchel zwei erfolgreiche Jahre, in denen die sportlichen Ziele erreicht wurden. Allerdings haben wir - Michael Zorc als Sportdirektor und ich - uns in dieser Zeit in der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam auch aufgerieben."

Er ergänzte: "Es geht bei der Wahrnehmung von Führungsverantwortung, und da unterscheidet sich Borussia Dortmund letztlich keineswegs von jedem anderen Sportverein oder Unternehmen, nicht ausschließlich um das Ergebnis. Es geht immer auch um grundlegende Werte wie Vertrauen, Respekt, Team- und Kommunikationsfähigkeit, um Authentizität und Identifikation. Es geht um Verlässlichkeit und Loyalität."

Thomas Tuchel und seine Bilanz als Trainer des BVB

Spiele 107 Siege 69 Unentschieden 20 Niederlagen 18 Punkte 227 Punkteschnitt 2,12 Tordifferenz 260:121 Titel 1

Wo arbeitete Thomas Tuchel nach seiner Entlassung beim BVB?

Ein Jahr nach seinem Aus in Dortmund übernahm Tuchel PSG. Beim französischen Spitzenklub arbeitete er zweieinhalb Jahre lang und traf damals auch in der Champions League erstmals wieder auf den BVB.

Anfang 2021, er war in Paris gerade entlassen worden, heuerte Tuchel bei Chelsea an. Mit den Blues gewann er auf Anhieb die Champions League. Im Herbst 2022 musste er nach einem verkorksten Saisonstart gehen und war ohne Job, bis er im Frühjahr 2023 neuer Trainer beim FC Bayern wurde.