FC Bayern München: Thomas Tuchel setzte FCB-Bosse wohl unter Druck

Worin liegen die Gründe der Entlassung von Julian Nagelsmann vom FC Bayern? Sein Nachfolger machte offenbar Druck.

WAS IST PASSIERT? In der Trainer-Frage des FC Bayern München hat Thomas Tuchel die Bosse des deutschen Rekordmeisters offenbar unter Druck gesetzt. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tuchel ließ der Bayern-Führung wohl über seine Berater ausrichten, dass sie umgehend handeln müssen - weil der Trainer sonst bei einem anderen Klub unterschreiben könnte. Dem Vernehmen nach waren auch Tottenham Hotspur, Real Madrid und sein Ex-Klub Paris Saint-Germain interessiert.

Demnach wollten die Bosse des FC Bayern eigentlich mindestens bis Sommer mit Julian Nagelsmann zusammenarbeiten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Letztlich entschieden sie sich dazu, Nagelsmann sofort zu entlassen und Tuchel zu verpflichten. Laut Bild war es nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am Sonntag zu einer ersten Kontaktaufnahme gekommen.

WAS WURDE GESAGT? Tuchel selbst dementierte die Druck-Gerüchte jedoch auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz: "Das ist nicht die Art der Kommunikation- das passt weder zu mir, noch zu meinem Management. Der Zeitpunkt am Dienstag war sehr überraschend für mich. Es gab keinen Kontakt davor. Ich bin davon ausgegangen, meine Karriere im Ausland fortzusetzen. Das als Druckmittel zu benutzen, liegt mir fern."

