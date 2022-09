FC Chelsea entlässt Trainer Thomas Tuchel

Dicke Überraschung beim FC Chelsea: Die Blues trennen sich völlig unerwartet von Trainer Thomas Tuchel.

Paukenschlag beim FC Chelsea: Der Premier-League-Klub hat sich einen Tag nach der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Dinamo Zagreb von Trainer Thomas Tuchel getrennt. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Tuchel war seit Januar 2021 als Chelsea-Coach tätig und führte den Klub nach nur wenigen Monaten direkt zum Champions-League-Triumph. In der laufenden Spielzeit jedoch kämpfte Chelsea mit einer kleinen Ergebniskrise, die in der Niederlage in Zagreb am Dienstag ihren Höhepunkt fand.

Tuchel entlassen: Neue Chelsea-Führung räumt auf

Dennoch hatte nichts auf eine Entlassung des 49-Jährigen hingedeutet. "Da die neue Eigentümergruppe 100 Tage nach der Übernahme des Klubs ihre harte Arbeit fortsetzt, um den Klub voranzubringen, sind die neuen Eigentümer der Meinung, dass es der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt ist", heißt es in der Mitteilung. Ein Nachfolger für Tuchel steht noch nicht fest.

Bei Chelsea fanden in den vergangenen Monaten einige Umwälzungen hinter den Kulissen statt. Der langjährige Eigentümer Roman Abramovich musste den Klub im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der folgenden Sanktionen gegen zahlreiche russische Geschäftsmänner verkaufen, ein US-Konsortium unter Führung von Todd Boehly übernahm Chelsea schließlich. Seither mussten bereits einige führende Personen den Klub verlassen, darunter auch Petr Cech, der als technischer Berater tätig war.