Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung der Bundesliga

Am 23. Spieltag empfängt Werder Bremen den BVB. Wir versorgen Euch mit allen Infos zur Übertragung der Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM.

Nur zweieinhalb Wochen nach dem -Achtelfinale kommt es zur Neuauflage: empfängt am 23. Spieltag der . Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr im Bremer Weserstadion.

Nach 22 Spieltagen steckt Werder Bremen weiterhin tief im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Mit dem BVB wartet eine schwere Aufgabe auf die Hanseaten, im Pokal konnte sich Werder zuletzt jedoch gegen die Westfalen mit 3:2 durchsetzen. Im Viertelfinale wartet nun Eintracht Frankfurt auf das Team von Florian Kohfeldt.

Dortmund ist derweil auf eine Revanche aus. So schied man bereits im vergangenen Jahr gegen Bremen aus dem Pokal aus. Hoffnungsträger beim Spiel im Weserstadion ist dabei weiterhin Neuzugang Erling Haaland. Der Norweger kam im Januar für 20 Millionen Euro aus Salzburg und knackte in seinen ersten Auftritten bereits mehrere Bundesliga-Rekorde.

Mehr Teams

Wenn Ihr wissen möchtet, wo die Begegnung zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund (BVB) heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist, seid Ihr hier genau richtig. Zudem verraten wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Begegnung in der Übersicht

Duell Werder Bremen - Borussia Dortmund Datum Samstag, 22. Februar 2020 | 15.30 Uhr Ort wohninvest WESERSTADION, Bremen Zuschauer 42.358 Plätze

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im TV sehen

Die Bundesliga ist bereits seit einigen Jahren komplett in den Händen des Pay-TV. Inzwischen laufen alle Partien des deutschen Oberhauses live und exklusiv auf Sky oder DAZN. Manche Spiele sind zu bestimmten Anlässen jedoch auch im Free-TV zu sehen. Wie lautet heute bei Werder Bremen vs. Borussia Dortmund die Regelung? Goal liefert Euch die Antworten.

Sky zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den BVB heute live im TV

Während DAZN alle Spiele am Freitag, Montag und Sonntag am 13.30 Uhr zeigt, hat sich Sky die Rechte für alle anderen Bundesliga-Partien gesichert. Somit läuft auch das Duell zwischen Werder Bremen und dem BVB um 15.30 Uhr live auf Sky.

Der Pay-TV-Sender lässt Euch dabei die Wahl, ob ihr das Spiel über die vollen 90 Minuten oder in der Konferenz sehen wollt. So startet bereits um 14 Uhr der Countdown zu der Samstagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Die Vorberichte zum Einzelspiel beginnen derweil um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung : Samstag, 22. Februar, 14.00 Uhr (Konferenz), 15.15 Uhr (Einzelspiel)

: Samstag, 22. Februar, 14.00 Uhr (Konferenz), 15.15 Uhr (Einzelspiel) Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Übertragung des Einzelspiels : Sky Sport Bundesliga 2 (Sky Sport Bundesliga 2 HD)

: Sky Sport Bundesliga 2 (Sky Sport Bundesliga 2 HD) Übertragung der Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

Um das Angebot von Sky nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abo beim Unterföhringer Bezahlsender. Darin enthalten sind neben der Bundesliga auch ausgewählte Spiele der und des DFB-Pokals. Alle Infos zu einem Sky-Abo entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite des Senders.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Wo wird die Bundesliga heute im LIVE-STREAM übertragen?

Ihr wollt das Duell zwischen Werder und dem BVB auf Eurem Laptop, PC, Smartphone oder Tablet verfolgen? Dann seid Ihr wie bei der TV-Übertragung auf Sky angewiesen. Denn auch beim LIVE-STREAM ist der Pay-TV-Sender Eure einzige Anlaufstelle.

Sky Go zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den BVB im LIVE-STREAM

Bei der Übertragung seiner Programme im Internet setzt Sky auf die Anwendung Sky Go, die heute auch die Bundesliga übertragen wird. Die Inhalte des Online-Dienstes sind dabei identisch mit den TV-Übertragungen.

Wer bereits Sky-Kunde ist und ein Abo abgeschlossen hat, erhält damit automatisch auch einen PIN für Sky Go. Damit kann man sich online einloggen und das Programm von Sky auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr somit im Besitz eines Sky-Abos sein. Zudem braucht Ihr neben dem Login-PIN auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen könnt:

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund (BVB) im LIVE-STREAM von Sky Ticket sehen

Wer ein langfristiges Abonnement umgehen, aber spontan die Bundesliga live sehen will, für den ist Sky Ticket die Lösung, um kurzfristig das Programm von Sky zu streamen. Über den Service könnt Ihr am Samstag um 15.30 Uhr somit auch das Duell zwischen Werder und dem BVB live verfolgen.

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket des Senders. Der erste Monat Sky Ticket kostet dabei 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga-Highlights bei DAZN erleben

Ihr habt die Wiederauflage des DFB-Pokal-Achtelfinales zwischen Werder und dem BVB verpasst oder wollt Euch noch einmal die Highlights zu Gemüte führen? Dann ist DAZN die einfachste Gelegenheit, um sich die wichtigsten Spielszenen nach dem Abpfiff anzusehen.

Das Ismaninger Streamingportal bietet Euch die Zusammenfassungen zu allen Partien der Bundesliga ab 40 Minuten nach Spielende auf Abruf an. Die Zusammenfassung zu Werder vs. BVB könnt ihr also zirka ab 18 Uhr auf dem Onlineportal von DAZN sehen.

Um den Service nutzen zu können, müsst Ihr Euch jedoch zunächst bei DAZN registrieren. Dabei steht Euch das Angebot des Streamingsdiensts im ersten Monat kostenlos zur Verfügung. Anschließend zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro. Alternativ könnt Ihr euch das riesige Live-Sport-Angebot von DAZN für einmalig 119,99 Euro für ein Jahr sichern. Damit spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro.

Werder Bremen gegen den BVB: Habt Ihr Fragen zur Bundesliga live auf DAZN?

Unter den folgenden Links liefern wir Euch Antworten zu den beliebtesten Fragen:

Um die Bundesliga-Highlights auf Eurem TV-Gerät anzuschauen, müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen. Diese steht Euch für alle gängigen Smart-TVs und Spielekonsolen im iTunes Store und Google-Play-Store zur Verfügung.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Hier findet Ihr etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Werder Bremen und Borussia Dortmund (BVB).

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund weder im TV noch im LIVE-STREAM sehen? Dann lässt Euch Goal nicht im Stich. Dank dem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst kein Tor.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit den interessantesten Fakten zum Bundesliga-Duell. Anschließend erhaltet Ihr detaillierte Beschreibungen zu allen wichtigen Spielszenen.

Der LIVE-TICKER ist für Euch selbstverständlich gratis und auf Goal.com zu finden. Am Smartphone könnt Ihr den Service außerdem über die kostenfreie Goal-App für iOS und Android nutzen.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Der Direktvergleich

Werder Bremen (wettbewerbsübergreifend bislang 111 Duelle) Borussia Dortmund 45 Siege 47 19 Unentschieden 19 47 Niederlagen 45 184 Tore 182

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung in der Übersicht