Wer zeigt / überträgt SV Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Freitag

Das Team der Stunde eröffnet den Spieltag mit dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Hier erfahrt Ihr, wo es live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Los geht's mit dem 23. Spieltag der Bundesliga und dem Freitagsspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt! Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Bremer Wohninvest Weserstadion.

Die SGE legt derzeit einen sagenhaften Lauf hin und steht nach acht Siegen in den letzten zehn Spielen auf Platz vier der Tabelle. Maßgeblichen Anteil hat Spielmacher Amin Younes, der sich Hoffnungen auf einen Rückkehr in die Nationalmannschaft machen darf.

In Bremen machen derzeit ganz andere Gerüchte die Runde. Dort wird über einen Abgang von Werder-Trainer Florian Kohfeldt spekuliert. Der 38-Jährige wird als Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach gehandelt.

Bremen gegen Frankfurt wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt: Das Freitagsspiel im Überblick

Begegnung Werder Bremen - Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 26.02.2021 | 20.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga | 23. Spieltag Ort Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Der Großteil der Bundesligaspiele wird im Pay-TV bei Sky übertragen - Freitagsspiele jedoch nicht! Hier besitzt ein anderer Anbieter die Übertragungsrechte. Goal erklärt Euch, wer das ist.

DAZN zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Wer am Freitagabend die Bundesliga sehen möchte, muss den Streaming-Dienst DAZN einschalten. Hier läuft Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live und in kompletter Länge im LIVE-STREAM.

DAZN geht am Freitag um 20.15 Uhr auf Sendung und berichtet live aus Bremen. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch führen Euch dabei durch den Abend.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Solltet Ihr noch keins besitzen, könnt Ihr Euch das Abo sogar erst einmal kostenlos besorgen. Der erste Monat ist nämlich umsonst.

Wer nach dem Gratismonat vom Angebot überzeugt ist, kann das Abo verlängern. Dann kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo. Hier findet Ihr alle Details zu den Konditionen.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt live auf DAZN - die Übertragung in der Übersicht:

Anbieter : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Mit DAZN seid Ihr am Freitagabend via Internet live am Start. Den LIVE-STREAM könnt Ihr jedoch auch am Fernseher abspielen und gemütlich von der Couch aus schauen. Lest Euch hier durch, wie das funktioniert!

DAZN zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt am Smart-TV - so klappt's

LIVE-STREAMS können nicht nur am Smartphone, Tablet oder Laptop abgerufen werden, sondern auch am Smart-TV. Wer das Freitagsspiel am TV sehen möchte, muss sich lediglich die DAZN-App auf den Fernseher laden und sich mit seinem Konto anmelden.

Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, könnt Ihr DAZN auch mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Stick auf herkömmlichen TV-Geräten abrufen. Alle Infos zum Login findet Ihr hier.

Wer gehofft hatte, Bremen gegen Frankfurt wird live im Pay-TV bei Sky übertragen, wird enttäuscht. Der Bezahlsender zeigt hingegen alle Bundesligaspiele am Samstag live im Fernsehen.

🗣️ Clemens #Fritz zur @Eintracht:



"Sie sind das Team der letzten Wochen & haben einen unglaublichen Lauf. Sie verfügen über viel Physis, haben aber auch hohe spielerische Qualität. Es wird eine große Aufgabe, wo die Basics umso wichtiger werden."#Werder pic.twitter.com/PwZkXTcXmv — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 24, 2021

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt?

Nicht jeder wird am Freitagabend pünktlich um 20.30 Uhr vor dem LIVE-STREAM sitzen können. Alle diejenigen können sich jedoch auf DAZN verlassen.

Der Streaming-Dienst schneidet nämlich schon kurz nach Abpfiff die Highlights des Spiels zusammen und lädt sie in einem kurzen Clip auf die Plattform hoch. Das Video ist anschließend für alle Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar.

Euch reichen die Highlights nicht? Dann ändert den Videotyp auf "volles Event" und schaut Euch das komplette Spiel noch mal im Re-Live an! Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung auf DAZN.

Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel live: Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER

Ganz ohne Abo und ohne Registrierung könnt Ihr bei Goal das Spiel verfolgen. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus Bremen genauestens schildert.

Die Szenen laufen dort im Minutentakt ein und werden mit interessanten Analysen und Statistiken aufbereitet. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt live? Die Aufstellung

Die offiziellen Aufstellungen werden kurz vor Anpfiff veröffentlicht. Schaut dafür später noch einmal rein!

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick