Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld (DFB Pokal Finale) heute im Live Stream und live im Free TV?

Der VfB Stuttgart und Überraschungsteam Arminia Bielefeld stehen sich heute im DFB-Pokalfinale gegenüber. Wer überträgt das Spiel?

Wer gewinnt den DFB-Pokal 2024/25? Heute Abend (Samstag, 24. Mai) erhalten wir die Antwort, wenn der VfB Stuttgart zwar als klarer Favorit, aber dennoch enorm gewarnt, auf Noch-Drittligist Arminia Bielefeld trifft.

Die Arminia, die vor kurzem den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern konnte, ist in dieser Saison im DFB-Pokal regelmäßig über sich hinausgewachsen, konnte auf dem Weg ins Endspiel einen Zweitligisten (Hannover 96) und satte vier Erstligisten (Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und Bayer Leverkusen) rauswerfen.

Der VfB, der den Pokal erstmals seit 1997 gewinnen und sich so noch für die Europa League qualifizieren will, muss also noch einmal alles raushauen, um sich gegen die aufmüpfigen Bielefelder durchzusetzen. Übertragen wird das Endspiel sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV: Das ZDF ist für die frei empfangbare und kostenfreie Übertragung zuständig, zudem zeigt auch Bezahlsender Sky das DFB-Pokalfinale.

Spiel VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb DFB-Pokal, Finale Datum Samstag, 24. Mai / 20 Uhr Spielort Berlin (Olympiastadion) Übertragung ZDF

Sky

Die Arminia hat wie bereits erwähnt einen spektakulären Weg bis in das Finale des DFB-Pokals hinter sich und war auch im Ligabetrieb diese Saison sehr erfolgreich.

Mit einem 1:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim machte Bielefeld am vergangenen Samstag die Drittliga-Meisterschaft perfekt, der Aufstieg in die 2. Bundesliga stand schon zuvor fest. Damit kehrt die Arminia nach zwei Jahren und einer schwachen Vorsaison, als man sogar den Absturz in die Regionalliga fürchten musste, in Liga zwei zurück.

Ein Triumph im Pokalfinale gegen Favorit Stuttgart würde die Spielzeit der Bielefelder krönen.

News über den VfB Stuttgart

Der VfB hatte sich im DFB-Pokalhalbfinale Anfang April gegen RB Leipzig durchgesetzt und ist nun der Favorit auf den Titel. Da die Stuttgarter als Tabellen-Neunter die Qualifikation für das internationale Geschäft über die Bundesliga verpasst haben, würde ein Pokalsieg auch bedeuten, dass man kommende Saison doch noch europäisch vertreten ist und in der Europa League an den Start gehen wird.

Die Form stimmte zuletzt wieder, die letzten drei Ligaspiele konnte der VfB allesamt gewinnen und auch die Generalprobe gegen Leipzig am vergangenen Samstag (3:2) gelang.

