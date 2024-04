Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live im Free-TV und kostenlos im LIVE STREAM? Sender, Kommentator, Übertragung

Spitzenspiel in der Bundesliga! Der VfB Stuttgart hat am 32. Spieltag den FC Bayern zu Gast - und das Duell wird live im Free-TV übertragen.

Am Samstag, den 4. Mai 2024, bekommt es der VfB Stuttgart in der Bundesliga mit dem FC Bayern München zu tun. Das Topspiel des 32. Spieltags wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Und in Sachen Live-Übertragung hält das Duell der Schwaben mit dem FCB ein besonderes Schmankerl bereit: Denn ausnahmsweise läuft Stuttgart gegen Bayern live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM.

Sat.1 ist dafür verantwortlich, zeigt VfB vs. FCB live und kostenlos im Fernsehen sowie im Stream auf ran.de oder Joyn. Die Übertragung von Sat.1 live aus Stuttgart beginnt um 15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Zusätzlich ist die Partie wie gewohnt auch bei Sky im Pay-TV zu sehen.

Dass Sat.1 das Spiel zwischen Stuttgart und Bayern live im Free-TV übertragen darf, liegt in einer Kooperation mit Sky begründet. Vier Live-Spiele in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 waren in dieser enthalten, die Partie VfB vs. Bayern München ist das letzte davon.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live im Free-TV und kostenlos im LIVE STREAM? Kommentator, Datum, Uhrzeit

Spiel VfB Stuttgart - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 32. Spieltag Datum Samstag, 4. Mai 2024 Anstoß 15.30 Uhr Ort MHP-Arena (Stuttgart) Kommentator Sat.1 Wolff-Christoph Fuss Moderator Sat.1 Matthias Opdenhövel

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live im Free-TV und kostenlos im LIVE STREAM? Die Sender

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM? News und Aufstellungen

Die Lage beim VfB Stuttgart

Der VfB träumt völlig überraschend davon, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Vergangene Saison wären die Stuttgarter noch fast abgestiegen, retteten sich erst in der Relegation. Angeführt von Serhou Guirassy, Chris Führich und Co. legte der VfB daraufhin eine Fabel-Spielzeit hin, die mit einem ganz großen Coup enden könnte.

Das Hinspiel gegen die Bayern hat Stuttgart aber nicht in guter Erinnerung. Mitte Dezember unterlag man dem FCB in München mit 0:3.

Die Aufstellung des VfB Stuttgart

Wie die Aufstellung des VfB aussieht, erfahrt Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn hier.

Die Lage beim FC Bayern

Die Bayern werden erstmals seit 2012 nicht Deutscher Meister. Nach elf Titeln in Folge hat ein überragendes Bayer Leverkusen die Serie der Münchener in dieser Saison beendet.

Dennoch will Bayern natürlich gegen den VfB einen Sieg einfahren.

Die Aufstellung des FC Bayern

Wer in Stuttgart in der Startelf des FC Bayern steht, erfahrt Ihr etwa eine Stunde vor dem Anstoß an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern live im Free-TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 159 Siege Stuttgart 37 Siege Bayern 93 Unentschieden 29 Bisher letztes Duell FC Bayern vs. VfB Stuttgart 3:0 (Bundesliga, 17. Dezember 2023)

