Die Königsklasse kehrt zurück, der VfB Stuttgart kämpft heute bei Slovan Bratislava um eine Playoff-Position. Aber wer überträgt im TV und STREAM?

Am heutigen Dienstag (21. Januar) geht es für den VfB Stuttgart in der Champions League weiter. Bei Slovan Bratislava wollen die Schwaben drei Zähler im Rennen um die Playoffs einsacken - ob das gelingt, erfahren wir ab 21 Uhr.

In der Königsklasse wird an jedem Spieltag eine Partie von Prime Video übertragen, alle weiteren laufen live und exklusiv in voller Länge bei DAZN. Auch Bratislava vs. Stuttgart ist bei letzterem Dienst zu finden.

Pünktlich zum Anpfiff könnt Ihr bei DAZN einschalten, allerdings nur, wenn Ihr ein Abonnement besitzt. Nur das Paket DAZN Unlimited bringt Euch ans Ziel.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava heute im LIVE STREAM und live im TV?

VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava heute live im TV und LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Dienstag, 21. Januar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Wettbewerb Champions League, 7. Spieltag Spielort NFS Bratislava (Bratislava)

Champions League, VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava heute live: Die aktuelle Form

Der VfB hat in der Champions League bisher zwei Siege gefeiert, drei Spiele verloren und ein Unentschieden geholt. In der Tabelle bedeutet das aktuell Platz 26 - ein Sieg gegen Bratislava ist damit Pflicht, um weiter von der Teilnahme an den Playoffs zur K.o.-Phase träumen zu können.

Getty

Für Bratislava ist das heutige Spiel in der Königsklasse das erste nach der Winterpause, der Ligabetrieb in der Slowakei wird nämlich erst im Februar wieder aufgenommen. Vor dem Jahreswechsel festigte der amtierende Meister mit einem 2:1 gegen DAC Dunajska Streda den ersten Platz im slowakischen Oberhaus - in der CL wartet Bratislava hingegen noch auf den ersten Zähler.

Champions League, VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava im LIVE STREAM und live im TV: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen zum Spiel nicht bekannt. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden sie hier nachgereicht.

VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava heute live: Die Bilanz im direkten Duell

Die historische Bilanz der beiden Vereine lässt sich recht schnell zusammenfassen, erst zweimal sind sie nämlich aufeinandergetroffen.

Im Rahmen der Europa-League-Qualifikation setzte Stuttgart sich gegen Bratislava im August 2010 mit einem 2:2-Remis und einem 1:0-Sieg durch.

Duelle insgesamt 2 Siege Stuttgart 1 Siege Bratislava 0 Unentschieden 1 Bisher letztes Duell VfB Stuttgart vs. Slovan Bratislava 2:2 (Europa-League-Qualifikation, 26. August 2010)

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zur Champions League