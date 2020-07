UFC 251: Wer zeigt / überträgt Kamaru Usman vs. Jorge Masdival live im TV und LIVE-STREAM?

In Abu Dhabi steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. auf 12. Juli) ein spektakulärer Kampf, wenn Kamaru Usman und Jorge Masvidal um den Titel fighten. UFC 251 startet Sonntagmorgen gegen 4 Uhr.

Auf der Yas von Abu Dhabi ist alles angerichtet für einen Showdown ohne Zuschauer. Ihr könnt den Hauptkampf trotzdem im TV und via LIVE-STREAM verfolgen.

Wer sichert sich den Titel im Weltergewicht? Schaut Euch die Antwort selbst an - alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr in diesem Artikel.

Gute Nachrichten für alle UFC-Fans: Der Hauptkampf zwischen Usman und Masvidal wird live bei DAZN gezeigt! Das Streaming-Portal hat den Fight in kompletter Länge im Programm.

Die Übertragung startet ab 4 Uhr am Sonntagmorgen. Wann genau es losgeht, ist jedoch nicht vorherzusagen, finden zuvor doch einige andere Kämpfe statt.

Ihr könnt bei der Übertragung sogar zwischen zwei Versionen wählen. Bei der deutschen Variante begleiten Euch Kommentator Sebastian Hackl und die Experten Andreas Kraniotakes und Elias Stefanescu am Mikrofon. Variante zwei ist mit amerikanischem Originalkommentar verfügbar.

Wer das Angebot von DAZN nutzen möchte, braucht ein Abonnement beim Streaming-Dienst. Das könnt Ihr Euch noch spontan vor dem Kampf zulegen und Usman gegen Masvidal sogar umsonst schauen.

DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich die ersten 30 Tage der Mitgliedschaft. Wer anschließend vom Angebot überzeugt ist, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern. Das Jahresabo bei DAZN ist auf den Monat umgerechnet sogar noch billiger und kostet insgesamt nur 119,99 Euro.

Befolgt die folgenden vier Schritte und seid live beim Kampf zwischen Usman und Masvidal dabei!

Quelle: Goal

DAZN ist der exklusive Anbieter von UFC 251 - somit zeigt kein TV-Sender den Kampf zwischen Usman und Masvidal live. Der LIVE-STREAM von DAZN ist jedoch auch am TV verfügbar. Goal erklärt Euch, wie.

Um UFC 251 am TV abzuspielen, müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Smart-TV laden. Loggt Euch dort mit Eurem Abonnement ein und schaut Usman gegen Masvidal live.

Die DAZN-App steht kostenlos für so gut wie alle Smart-TVs zum Download bereit. Sucht dafür einfach nach "DAZN" im App Store und ladet die App herunter.

DAZN ist darüber hinaus auch an allen herkömmlichen TV-Geräten abspielbar. Dazu müsst Ihr lediglich die Playstation, Xbox One oder den Amazon Fire TV Stick mit dem TV-Gerät verbinden.

Start the Scarface music 🌴 We're only days away.#InAbuDhabi @VisitAbuDhabi #UFC251 pic.twitter.com/ODOqBoYl2P