Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfB Stuttgart live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Relegation

Im Relegations-Rückspiel empfängt Union Berlin den VfB Stuttgart. Goal erklärt, wer die Partie live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Gelingt dem FC Union Berlin der Sprung in die Bundesliga? Muss der VfB Stuttgart den Gang in die 2. Bundesliga antreten oder können sich die Schwaben retten? Das entscheidende Relegations-Rückspiel steigt am Montagabend (27. Mai) im Stadion An der Alten Försterei in der Hauptstadt. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Den direkten Aufstieg knapp verpasst, will im entscheidenden Rückspiel der Relegation den Sprung in die schaffen. Für die Eisernen wäre es der erste Bundesliga-Aufstieg überhaupt. Bislang kickte der Klub aus Ost-Berlin nur in der zweiten Liga und in den darunter liegenden Staffeln. Doch seit mehreren Jahren befindet sich Union im Aufwind und zählt zu den Top-Klubs der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Doch die Voraussetzungen sind nicht die besten - schenkt man der Statistik Glauben. Seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 behielten achtmal die Erstligisten die Oberhand. Den Klubs aus der zweiten Liga gelang der Sprung in die Erstklassigkeit erst zweimal. Der will daher unbedingt verhindern, dass Union Berlin die dritte Mannschaft im Bunde wird. Denn die Schwaben wollen nach dem Bundesliga-Abstieg 2016 nicht den erneuten Gang in Liga zwei antreten.

Union Berlin oder der VfB Stuttgart - Wer sichert sich den letzten Platz in der Bundesliga? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wer das Relegations-Rückspiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart: Das Relegations-Rückspiel im Überblick

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfB Stuttgart live im TV?

Die Relegation glänzt durch ihre Brisanz. Vor allem die Rückspiele versprechen Spannung pur. Kein Wunder, dass nicht nur zahlreiche Fans von Union Berlin und dem VfB Stuttgart das Rückspiel verfolgen wollen. Das Duell lockt zudem viele begeisterte neutrale Fußballfans vor die Bildschirme. Doch wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfB Stuttgart überhaupt im TV?

Wird Union Berlin vs. VfB Stuttgart live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Leider nein. Das entscheidende Rückspiel in der Relegation zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch RTL oder andere deutsche Sportkanäle zeigen die Partie für jedermann frei empfangbar. Das liegt daran, dass keiner der genannten TV-Sender die Rechte an der Übertragung der Relegation besitzt.

Somit müssen die Fußball-Fans auf das Live-Spiel zwischen Union und dem VfB im Free-TV verzichten. Wer dennoch keinen Treffer verpassen will, muss sich bis zur Zusammenfassung gedulden. Die ersten Highlights der Partie gibt es im Free-TV ab 23.15 Uhr bei "Sport Extra" im ZDF.

Zeigt / überträgt Sky Union Berlin vs. VfB Stuttgart live im TV?

Sky zeigt / überträgt den Großteil der Bundesliga-Partien sowie alle Spiele der live und exklusiv. Doch für die Relegationsspiele besitzt der Bezahlsender keine Übertragungsrechte. Somit können selbst Sky-Kunden die Partie zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart nicht live im TV verfolgen.

Zeigt / überträgt Eurosport Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live im TV?

Die Antwort lautet: Ja! Eurosport zeigt / überträgt das Relegations-Rückspiel zwischen Union und dem VfB live im TV. Allerdings wird die Partie ausschließlich auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2HD Xtra übertragen und nicht auf den frei empfangbaren Kanälen des Sportsenders. Um Eurosport 2HD Xtra empfangen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Nähere Informationen dazu findet Ihr auf der Eurosport-Homepage.

Zusammenfassung: Das packende Relegations-Rückspiel findet keinen Sendeplatz im Free-TV. Der kostenpflichtige Sender Eurosport 2HD Xtra ist Eure einzige Möglichkeit, das Spiel live im TV zu verfolgen. Doch daneben gibt es noch eine Alternative. Mit dem Eurosport Player könnt Ihr Union Berlin vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM verfolgen. Wie dies funktioniert, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM?

Im frei empfangbaren TV-Programm ist das packende Aufeinandertreffen in der Relegation zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart nicht zu finden. Das liegt daran, dass lediglich Eurosport die Übertragungsrechte an der Relegation zwischen 1. und 2. Bundesliga besitzt. Wie Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen könnt, verraten wir Euch jetzt.

Der Eurosport Player zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM

Aufatmen bei allen Fans des 1. FC Union Berlin und des VfB Stuttgart: Der Eurosport Player zeigt / überträgt die Relegation zwischen beiden Teams live und exklusiv im LIVE-STREAM. Nur mit dem Eurosport Player seid Ihr beim entscheidenden Rückspiel im Stadion An der Alten Försterei live dabei. Neben ausgewählten Bundesliga-Partien besitzt der Eurosport Player auch die Rechte an der Übertragung beider Relegations-Spiele zwischen 1. und 2. Bundesliga.

Wie gewohnt begrüßt Euch bei Eurosport das Gespann bestehend aus Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer. Beide versorgen Euch vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach Abpfiff der Partie mit den wichtigsten Fakten und Analysen zu Union Berlin vs. VfB Stuttgart.

Um das Relegations-Rückspiel allerdings verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement für den Eurosport Player. Dafür gibt es verschiedene Angebote von Eurosport: Wenn Ihr Euch für den Jahres-Pass entscheidet, zahlt Ihr 4,99 Euro monatlich oder einmalig 49,99 Euro. Der Monats-Pass kostet 6,99 Euro für vier Wochen. Alle Informationen zu den verschiedenen Abos, Preisen und Laufzeiten findet Ihr auf der Website des Eurosport Players.

Habt Ihr Euch für ein Abonnement entschieden, könnt Ihr die LIVE-STREAMS des Eurosport Players ganz einfach unter www.eurosportplayer.de genießen. Falls Ihr Live-Sport lieber auf Euren mobilen Endgeräten schauen wollt, müsst Ihr Euch lediglich die kostenlose App aus dem App-Store Eurer Wahl (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) herunterladen.

Zeigt / überträgt DAZN Union Berlin vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM?

Leider Nein. Auch DAZN besitzt keine Live-Übertragungsrechte an den Relegations-Spielen. Dementsprechend zeigt / überträgt auch der Streamingdienst Union Berlin vs. VfB Stuttgart nicht im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights von Union Berlin vs. VfB Stuttgart

Alles halb so wild: Falls Ihr keine Möglichkeit habt, Union Berlin gegen den VfB Stuttgart live mit dem Eurosport Player zu verfolgen, legen wir Euch wärmstens die Highlights der Partie bei DAZN ans Herz. Schon 40 Minuten nach dem Abpfiff bekommt Ihr die Zusammenfassung des entscheidenden Relegations-Rückspiels auf Euren Bildschirm. Und das Beste daran: Die Highlights und vieles mehr gibt es sogar völlig kostenlos.

Kostenlos? Ja, Ihr habt richtig gehört. Ihr müsst Euch lediglich einen kostenlosen Probemonat sichern und schon könnt Ihr die Highlights von Union vs. VfB sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis genießen. Hat Euch das kostenlose Testabo gefallen, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro monatlich und könnt das DAZN-Abo jederzeit monatlich kündigen.

Das Champions-League-Finale? Live im Stream! Das Europa-League-Finale? Live im Stream! Mit DAZN verpasst Ihr kein Sporthighlight mehr. Welche Spiele und welche weiteren Sportarten der Streamingdienst im Programm hat, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Ladet Euch einfach die DAZN-App kostenlos auf Euer Handy, Tablet, Laptop oder Euren Smart-TV. Die App des Streamingdienstes findet Ihr in den gängigen Downloadportalen:

Zeigen / übertragen Sky Go, die ARD oder das ZDF Union Berlin vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM?

Wie bereits erwähnt besitzt der Eurosport Player die Exklusivrechte an der Übertragung der Relegation. Dadurch ist die Partie nicht live im TV zu sehen. Aufgrund der fehlenden Übertragungsrechte sind weder Sky mit seinem Online-Dienst Sky Go noch die ARD oder das ZDF dazu berechtigt, die Partie zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart im LIVE-STREAM zu zeigen.

Stattdessen müsst Ihr Euch beim ZDF mit den Highlights begnügen. Dies Zusammenfassung läuft am Montagabend ab 23.15 Uhr bei "Sport Extra“ nicht nur im TV-Programm, sondern auch im LIVE-STREAM des ZDF.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart: Die Übertragung der Relegation im Überblick