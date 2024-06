Die Türkei trifft am 18. Juni auf Georgien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in Gruppe F der EM 2024 im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 stehen die Begegnungen des ersten Spieltags in der Gruppe F auf dem Programm. Dabei bekommt es die Türkei am Dienstag (18. Juni) mit Georgien zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 18.00 Uhr.

Zudem dient das BVB Stadion Dortmund als Kulisse des Spiels zwischen den Mondsternen und den Jvarosnebi. Die Türkei und Georgien belegen im FIFA-Ranking vom 4. April den 40. und den 75. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Türkei vs. Georgien im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Türkei vs. Georgien im LIVE STREAM und TV, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Türkei – Georgien Wettbewerb EM 2024, Gruppe F Datum Dienstag, 18. Juni 2024 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort BVB Stadion Dortmund

EM 2024: Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Georgien im LIVE STREAM und TV?

Türkei vs. Georgien im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Türkei-News

Die türkische Nationalmannschaft erlitt am 10. Juni eine 1:2-Auswärtsniederlage gegen Polen.

Damit verlor die Elf von Vincenzo Montella zum dritten Mal binnen vier Länderspielen.

Vor einer Nullnummer in Italien vor zwei Wochen waren die Mondsterne in Ungarn (0:1) sowie in Österreich (1:6) unterlegen.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Georgien-News

Der Debütant aus Georgien setzte sich am 9. Juni bei seiner Generalprobe in Montenegro mit 3:1 durch.

Ende März hatte das Team von Willy Sagnol beim Playoff zunächst Luxemburg mit 2:0 bezwungen. Anschließend hatte es nach einer Nullnummer gegen Griechenland das bessere Zielwasser gehabt.

Die Jvarosnebi hatten die Gruppe A der EM-Qualifikation im November mit einem 2:2 gegen Schottland und einem 0:3 in Spanien abgeschlossen.

Die Aufstellung von Georgien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Türkei gegen Georgien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege Türkei 3 Siege Georgien 1 Unentschieden 1 Letztes Duell Georgien vs. Türkei 1:3 (Internationales Testspiel, 24. Mai 2012)

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Georgien im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zur EM 2024