Bundesliga
team-logoHoffenheim
PreZero Arena
team-logoBorussia Moenchengladbach
Alice Kopp

Die TSG Hoffenheim trifft am Mittwoch in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga steigen die Begegnungen des 17. Spieltags. Die TSG Hoffenheim trifft dabei am Mittwoch (14. Januar) auf Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß in Sinsheim erfolgt um 20.30 Uhr.

Die PreZero Arena fungiert zudem als Kulisse für die Partie zwischen den Kraichgauern und den Fohlen. Die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach stehen nach 15. bzw. 16 Meisterschaftsspielen bei 27 bzw. 19 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr TSG Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach heute im Live Stream und TV?

Das Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach wird live und in voller Länge bei Sky übertragen – sowohl im klassischen TV als auch im LIVE STREAM. Am Mikrofon sitzt Toni Tomic. Die Vorberichterstattung aus der PreZero Arena beginnt auf Sky Sport Bundesliga 4 um 20.00 Uhr. Für den Empfang ist ein aktives Sky-Abo erforderlich, das gleichzeitig den Zugang über Sky Go umfasst. Alternativ könnt Ihr auf WOW ausweichen, entweder im Jahresabo oder monatlich flexibel, aktuell zu Preisen von 29,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat.

Wer stattdessen die Konferenz bevorzugt, wird ab 19.30 Uhr bei DAZN fündig. Dort kommentiert Michael Born, während Laura Wontorra durch die Sendung führt und Tobias Schweinsteiger als Experte eingeordnet. Um die Konferenz sehen zu können, benötigt Ihr das Super Sports Paket, das für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Buchung angeboten wird.

SpielTSG Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach
WettbewerbBundesliga, 17. Spieltag
DatumMittwoch, 14. Januar 2026
Uhrzeit20.30 Uhr
OrtPreZero Arena (Sinsheim)

Anstoßzeit TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach

Bundesliga - Bundesliga
PreZero Arena

Ort und Zeit des Spiels.

TSG Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

Hoffenheim vs Borussia Moenchengladbach Voraussichtliche Aufstellungen

HoffenheimHome team crest

4-3-3

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBMG
1
O. Baumann
2
R. Hranac
5
O. Kabak
34
V. Coufal
22
A. Prass
18
W. Burger
27
A. Kramaric
7
L. Avdullahu
11
F. Asllani
29
Bazoumana Touré
19
T. Lemperle
33
M. Nicolas
16
P. Sander
30
N. Elvedi
4
K. Diks
6
Y. Engelhardt
20
L. Netz
27
R. Reitz
10
F. Neuhaus
29
J. Scally
9
F. Honorat
15
H. Tabakovic

3-4-2-1

BMGAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Ilzer

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Polanski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über die TSG Hoffenheim

Nach der Absage der Partie startet die TSG Hoffenheim ins neue Jahr. Zuletzt gab es am 20. Dezember für die Sinsheimer eine Nullnummer in Stuttgart – doch im jüngsten Heimspiel gegen den HSV gelang ein 4:1.

News über den Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach beendete mit einem 4:0 gegen den FC Augsburg eine Serie mit zwei Niederlagen. Denn die Fohlen waren Mitte Dezember gegen den VfL Wolfsburg mit 1:3 sowie in Dortmund mit 0:2 unterlegen.

Form

TSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BMG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

TSG

Letzte 5 Spiele

BMG

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

11

Erzielte Tore

15
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

TSG Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach: Die Tabellen

TSG Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach live anschauen: Nützliche Links

0