In der Klub-WM treffen am heutigen Montag, den 30. Juni, Inter Mailand und Fluminense aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Es ist so weit: Inter Mailand und Fluminense stehen sich im Achtelfinale des Club World Cups gegenüber. Um 21 Uhr soll die Partie am heutigen Montag, den 30. Juni, im Bank of America Stadium in Charlotte eröfnnet werden. Lesen Sie hier die Spielvorschau Inter Mailand gegen Fluminense.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Fluminense heute im Live Stream und live im Free TV?

DAZN zeigt die komplette Klub-WM live, exklusiv und kostenlos. Die einzige Voraussetzung, um einen Zugang zum Stream zu erhalten, ist ein DAZN-Account.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen Fluminense

Klub-WM - Klub-WM Bank of America Stadium

21 Uhr im Bank of America Stadium

Inter Mailand vs Fluminense: Aufstellungen

Der CL-Finalteilnehmer bekam es in der Gruppenphase mit River Plate (2:0-Sieg), den Urawa Red Diamonds (2:1-Sieg) und Monterrey (1:1) zu tun. Nun wartet Fluminense.

Fluminense setzte sich in einer Gruppe mit Borussia Dortmund, der man ein starkes 0:0 abrang, sowie Ulsan HD FC (4:2-Sieg) und den Marmelodi Sundowns (0:0) letztlich ungeschlagen bis ins Achtelfinale durch.

