Bei der Klub-WM steht ein absolutes Top-Duell an - Real Madrid und Juventus Turin treffen aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Juventus Turin (Klub WM) heute im Live Stream und live im Free TV?

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Christopher Putz

Experte: Christian Bernhard

Real Madrid spielt am heutigen Dienstag im Achtelfinale der Klub-Weltmeisterschaft gegen Juventus Turin. Die beiden Topteams treten ab 21 Uhr deutscher Zeit im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida gegeneinander an.verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.Das Duell könnt Ihr wie alle Partien der Klub-WM kostenlos bei DAZN live verfolgen. Ein Abo ist nicht nötig, ein kostenloses Konto genügt. Der Livestream startet um 20.15 Uhr in der App und auf der Website. Folgendes Team ist am Start:Real Madrid hat sich als Gruppensieger durchgesetzt und ist noch ungeschlagen. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Al-Hilal gab es zwei Siege gegen Pachuca und Salzburg. Aktuell spielt sich bei Real ein Youngster ins Rampenlicht: Mit drei Scorerpunkten aus drei Gruppenspielen und in Abwesenheit von Kylian Mbappe avancierte Jungspund Gonzalo Garcia überraschend zum bislang herausragenden Spieler der Madrilenen. Juventus am letzten Spieltag der Gruppenphase eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Manchester City einstecken müssen. Zuletzt hatte die Alte Dame im Januar 2023 in einem Pflichtspiel gegen Neapel ebenso fünf Gegentore erhalten.