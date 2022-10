Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Real Madrid? Die Übertragung der Champions League

Am 5. Spieltag der Champions League trifft RB Leipzig auf Real Madrid. Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel in TV und LIVE-STREAM?

Auf RB Leipzig wartet am 5. Spieltag der Champions-League-Saison 2022/23 ein echter Brocken, Titelverteidiger Real Madrid ist in der Messestadt zu Gast. Anpfiff der Begegnung ist am 25. Oktober 2022 um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena. Wo wird das Gruppenspiel der Königsklasse gezeigt / übertragen? GOAL hat die Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM für Euch gesammelt.

Für RB Leipzig ist in der laufenden Champions-League-Spielzeit nach wie vor alles möglich. Nach vier absolvierten Partien liegt die Mannschaft von Trainer Marco Rose, der vor einigen Wochen als Nachfolger von Domenico Tedesco installiert wurde, in Gruppe F auf dem zweiten Rang. Nach zwei Niederlagen gegen Donezk (1:4) und den kommenden Gegner aus der spanischen Hauptstadt (0:2) wurden gegen Celtic Glasgow zwei enorm wichtige Siege eingefahren (3:1 und 2:0). Den Einzug in die K.o.-Phase hat RB somit noch in der eigenen Hand.

Real Madrid kann hingegen schon mit dem Achtelfinale planen. Vor dem 5. Spieltag steht der Königsklassen-Gewinner der Vorsaison mit zehn Zählern sicher in der Runde der letzten 16, ein Erfolg über Leipzig würde zudem den Gruppensieg fixieren. Jüngst wurde zudem Angreifer Karim Benzema, der in der Spielzeit 2021/22 15 Tore auf dem Weg zum Champions-League-Sieg beitrug, mit dem Ballon d'Or geehrt und dürfte auch gegen RB wieder zur Startformation gehören.

Gelingt RB Leipzig gegen Real Madrid die Überraschung oder sichert sich der Favorit den Gruppensieg? Am 25. Oktober wissen wir mehr - und wo die Partie live in TV und STREAM übertragen / gezeigt wird, hat GOAL vorab recherchiert.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Real Madrid? Ort, Zeit, Stadion - Infos zur Champions-League-Partie

Begegnung: RB Leipzig gegen Real Madrid

Wettbewerb: Champions League, 5. Spieltag der Gruppenphase

Zeit und Datum: 25. Oktober 2022, 21.00 Uhr

Austragungsort: Red Bull Arena, Deutschland

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Real Madrid? Die Champions-League-Übertragungen im Free-TV

Wer live vor dem TV dabei sein möchte, wenn die "Königlichen" in Leipzig gastieren, wird um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herumkommen. Im Free-TV wird die Begegnung nicht gezeigt.

Erst das Endspiel, das für den 10. Juni 2023 in Istanbul angesetzt ist, läuft im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Real Madrid? Champions League bei DAZN oder Amazon Prime?

Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video halten Übertragungsrechte an der Champions League. Während Amazon Prime jeweils eine Partie am Dienstag überträgt, zeigt DAZN die restlichen Begegnungen live und exklusiv.

Am 5. Spieltag läuft auf Prime Video das Duell des BVB mit Manchester City, somit wird RB Leipzig gegen Real Madrid beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Real Madrid? Die Champions League auf DAZN im Pay-TV und LIVE-STREAM

DAZN kann via Pay-TV als auch via LIVE-STREAM empfangen werden. Habt Ihr bereits einen bestehenden Pay-TV-Vertrag, beispielsweise bei Vodafone, könnt Ihr die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 gegen einen Aufpreis hinzubuchen. Auf DAZN 1 wird dann auch Leipzig gegen Madrid gezeigt.

Natürlich könnt Ihr Euch auch direkt bei DAZN anmelden und ein Abonnement abschließen. Dieses kostet Euch umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 29,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo. Nach der Registrierung habt Ihr Zugriff auf die LIVE-STREAMS, die via App oder Webbrowser abgespielt werden können.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Real Madrid? Champions League live auf DAZN - Infos zum Anbieter

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Real Madrid? Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Die Champions-League-Highlights findet Ihr im Anschluss an die Live-Übertragungen ebenfalls bei DAZN. Kurze Clips findet Ihr zudem auf der Website des ZDF-Sportstudios sowie der UEFA.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, checkt unseren LIVE-TICKER von GOAL für RB Leipzig gegen Real Madrid ab - dort halten wir Euch informiert.

RB Leipzig vs. Real Madrid: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn geben beide Trainer ihre Aufstellungen bekannt. Sobald diese offiziell sind, findet ihr sie hier.

