Ballon d'Or 2022, Sieger: Karim Benzema gewinnt erstmals den goldenen Ball

Premiere mit 34 Jahren! Karim Benzema, Stürmer von Real Madrid, darf erstmals die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or feiern.

Karim Benzema gewinnt im Alter von 34 Jahren erstmals den Ballon d'Or. Der Stürmer von Real Madrid erhielt bei der vom Fachmagazin France Football organisierten Wahl die meisten Punkte und verwies somit Sadio Mané (FC Liverpool, jetzt FC Bayern) auf den zweiten und Kevin De Bruyne (Manchester City) auf den dritten Platz. Robert Lewandowski (FC Bayern, jetzt FC Barcelona) wurde Vierter.

Benzema konnte mit Real Madrid in der Saison 2021/22 die Champions League gewinnen und schoss wettbewerbsübergreifend 44 Tore in 46 Spielen. Zudem gewann Benzema mit den Königlichen die Meisterschaft in LaLiga und wurde Torschützenkönig.

Messi nicht in den Top-30

Lionel Messi, der Rekordsieger der Auszeichnung mit insgesamt sieben Titeln und Gewinner des letztjährigen Ballon d'Or, landete in diesem Jahr nicht mal in der finalen Top 30 der Auszeichnung. Cristiano Ronaldo, fünffacher Sieger, kam als 20. ebenfalls nicht an Benzema heran.

Zwischen 2010 und 2015 wurde der Ballon d'Or gemeinsam mit der FIFA als offizielle Auszeichnung für den Weltfußballer vergeben, seither finden wieder zwei getrennte Abstimmungen statt. Beim Ballon d'Or ist eine Fachjury aus internationalen Journalistinnen und Journalisten abstimmungsberechtigt. Diese vergaben jeweils an fünf Spieler Punkte nach dem Schlüssel 6, 4, 3, 2 und 1. Am Ende konnte Benzema die meisten Punkte auf sich vereinen.