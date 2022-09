RB Leipzig holt Marco Rose als neuen Trainer

Nur wenige Stunden nach der Entlassung von Domenico Tedesco hat RB Leipzig einen neuen Trainer präsentiert.

Marco Rose ist offiziell neuer Trainer von RB Leipzig. Die Verpflichtung des 45-Jährigen gaben die Sachsen am Donnerstag bekannt. Roses Vertrag bei den Leipzigern läuft bis 2024. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund arbeitete in der Vergangenheit bereits für RB Salzburg und ist mit den Abläufen innerhalb des Red-Bull-Kosmos bestens vertraut.

Ein holpriger Start in die Bundesliga-Saison und die 1:4-Pleite in der Champions League gegen Schachtar Donezk hatten zuvor für die Entlassung von Domenico Tedesco als Trainer von RB Leipzig gesorgt. Der amtierende DFB-Pokalsieger kündigte an, zeitnah einen Nachfolger präsentieren zu wollen.

Rose war der Wunschkandidat von Leipzig

RB Leipzig steht nach fünf Spielen in der Bundesliga mit nur fünf Punkten auf Tabellenplatz elf - und erhofft sich einen "sofortigen Turnaround" durch den Trainerwechsel. Einen solchen Wandel habe man Tedesco, der erst im Dezember den Trainerposten von Jesse Marsch übernahm, nicht mehr zugetraut. Zudem soll Tedesco nach der 0:4-Niederlage gegen Frankfurt den Großteil seiner Mannschaft verloren haben.