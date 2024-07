Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo muss im EM-Achtelfinale die Hürde Slowenien überspringen. Wer überträgt das Spiel?

Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen peilen den Einzug ins Viertelfinale der EM 2024 an: Portugal trifft im Achtelfinale der Europameisterschaft heute (Montag, 1. Juli) auf Slowenien.

Trotz der 0:2-Niederlage gegen Georgien am letzten Gruppenspieltag sind die Portugiesen der klare Favorit auf das Weiterkommen. Allerdings dürfen CR7 und Co. die Slowenen keinesfalls unterschätzen, die in der Gruppenphase unter anderem ein achtbares 0:0 gegen England holten.

Das insgesamt sechste Achtelfinale dieser EM wird heute um 21 Uhr in Frankfurt angepfiffen. Übertragen wird Portugal gegen Slowenien live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM bei der ARD. Zudem gibt es natürlich auch eine Übertragung bei MagentaTV (Pay-TV).

Portugal vs. Slowenien heute live: Uhrzeit, Datum und Spielort in der Übersicht

Spiel Portugal gegen Slowenien Wettbewerb EM 2024, Achtelfinale Datum Montag, 1. Juli 2024 Uhrzeit 21 Uhr Spielort Frankfurt

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Slowenien heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Das ist die Aufstellung von Portugal

Heute gegen 20 Uhr reichen wir hier die Aufstellung von Portugal nach.

Slowenien setzt auf folgende Aufstellung

Sobald rund eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellung bekannt ist, könnt Ihr sie hier einsehen.

Portugal gegen Slowenien heute live im Free TV und im LIVE STREAM: Der direkte Vergleich

Portugal und Slowenien sind bisher erst ein einziges Mal aufeinandergetroffen - und dieses Duell liegt auch noch gar nicht so lange zurück.

Im März kam es in einem Freundschaftsmatch zum allerersten Länderspiel zwischen Portugal und Slowenien. Dabei behielten die Slowenen vor heimischem Publikum etwas überraschend die Oberhand: Adam Gnezda Cerin sorgte in der 72. Minute für die Führung der Gastgeber, wenig später gelang Timi Elsnik der Treffer zum 2:0-Endstand für Slowenien. Cristiano Ronaldo und Co. hatten nichts mehr entgegenzusetzen.

Duelle insgesamt 1 Siege Portugal 0 Siege Slowenien 1 Unentschieden 0 Bisher einziges Duell Slowenien vs. Portugal 2:0 (Testspiel, 26. März 2024)

