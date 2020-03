Wer zeigt / überträgt SC Paderborn vs. 1. FC Köln im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Los geht's mit Spieltag Nummer 25! Paderborn empfängt den 1. FC Köln am Freitagabend und will weg vom letzten Platz. Goal weiß, wo das Spiel läuft.

Tabellenschlusslicht trifft auf den formstarken zum Auftakt des Bundesligaspieltags! Das Freitagsspiel wird um 20 Uhr in der Paderborner Benteler-Arena angepfiffen - hier erfahrt Ihr alle Infos zur Übertragung.

Die Karnevalszeit war in den vergangenen Wochen nicht der einzige Grund zum Feiern in Köln. Durch sechs Punkte und 8:0 Tore aus den letzten beiden Partien (5:0 gegen TSG Hoffenheim und 3:0 gegen ) konnten sich die Kölner ins Tabellenmittelfeld der absetzen.

Paderborn hingegen wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg und findet sich derzeit auf Platz 18 der Tabelle wieder. Mit 16 Punkten auf dem eigenen Konto sind die Nordrhein-Westfalen fünf Zähler vom Relegationsplatz entfernt und neun zum rettenden Ufer.

Mehr Teams

Ihr wollt am Freitagabend die Bundesliga schauen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

SC Paderborn vs. 1. FC Köln: Das Freitagsspiel der Bundesliga

Duell SC Paderborn vs. 1. FC Köln Datum Freitag, 6. März 2020 | 20 Uhr Ort Benteler-Arena, Paderborn Zuschauer 15.000 Plätze

SC Paderborn vs. 1. FC Köln: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitagabend im LIVE-STREAM?

Die Streaming-Plattform DAZN ist bei vielen Fans zum Anlaufpunkt Nummer eins geworden, sobald es um Live-Übertragungen von Sportevents geht. Auch die Bundesliga hat DAZN im Programm und zeigt Paderborn gegen Köln exklusiv im LIVE-STREAM!

Ab 19.45 Uhr könnt Ihr Euch auf dem Portal reinklicken und das Spiel abrufen. Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Robby Hunke und Experte Jonas Hummels führen Euch live aus Paderborn durch die Partie.

Das Angebot steht dabei allen DAZN-Abonnenten zur Verfügung. Solltet Ihr noch kein Abo haben, könnt Ihr das Spiel sogar kostenlos verfolgen - DAZN schenkt jedem Kunden nämlich die Kosten für den ersten Monat.

Während des Gratismonats könnt Ihr auf das volle Programm von DAZN zugreifen, das beinhaltet neben Freitagsspielen der Bundesliga auch Übertragungen der , , oder .

Um nach Ablauf des Probemonats weiterhin darauf zugreifen zu können, werden 11,99 Euro monatlich fällig. Um etwas günstiger wegzukommen, könnt Ihr Euch auch direkt für ein Jahr anmelden und zahlt insgesamt 119,99 Euro. Alle Infos zu den Konditionen findet Ihr auf unserer Übersicht.

Ihr wollt noch mehr Infos zu DAZN? Hier gibt's alle Details:

Wer zeigt / überträgt SC Paderborn gegen 1. FC Köln live im TV?

Nachdem sich DAZN die Übertragungsrechte für die Freitagsspiele der Bundesliga sichern konnte, gehen die TV-Sender leer aus. Weder Sky noch ARD, ZDF, Sport1 oder Eurosport dürfen Paderborn gegen Köln in kompletter Länge zeigen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den LIVE-STREAM von DAZN auf dem Fernsehen laufen zu lassen. Der Streaming-Dienst ist nämlich auf so gut wie allen Smart-TV-Geräten verfügbar.

Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist, die kostenlose DAZN-App zu laden und Euren TV mit dem Internet zu verbinden. Mit Eurem DAZN-Konto könnt Ihr Euch dann ganz einfach einloggen und das Spiel auf dem TV verfolgen.

Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, könnt Ihr die App auch auf andere Geräte laden und diese mit herkömmlichen TV-Geräten verbinden. Die verschiedenen Download-Links findet Ihr hier:

SC Paderborn vs. 1. FC Köln: Hier gibt's die Highlights der Partie

Nicht jeder wird am Freitagabend vor dem TV sitzen und das Spiel in kompletter Länge verfolgen können. Aber keine Sorge, bei DAZN seht Ihr die Highlights zwischen Paderborn und Köln auch jederzeit auf Abruf.

Wem die Highlights nicht reichen, der kann den Videotyp auch auf "vollständiges Event" umstellen und sich die kompletten 90 Minuten im Re-Live anschauen. Die Voraussetzung ist auch hierfür jedoch das Abonnement. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr oben oder unter diesem Link.

Verfolgt SC Paderborn vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr wollt kein Abo abschließen, um das Spiel live verfolgen zu können? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig! Hier findet Ihr nämlich einen LIVE-TICKER, der Euch alle wichtigen Szenen aus Paderborn genauestens schildert.

Die Spielszenen werden zudem mit interessanten Analysen und Statistiken aufbereitet. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal! Oder ladet Euch die Goal-App für iOS oder Android herunter und verfolgt das Spiel dort.

Wer zeigt / überträgt SC Paderborn vs. 1. FC Köln live im TV und im LIVE-STREAM?

SC Paderborn gegen 1. FC Köln im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... Highlight-Clip DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

SC Paderborn vs. 1. FC Köln: Die bisherige Bilanz