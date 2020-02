Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. Juventus Turin live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die Champions League live

Juventus Turin reist nach Lyon, um die Weichen für das CL-Viertelfinale zu stellen. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Teil eins des Champions-League-Achtelfinales zwischen und steigt in ! Gastgeber Lyon empfängt die Gäste um Cristiano Ronaldo im Groupama Stadium - Anstoß ist um 21 Uhr.

Juventus tritt dabei mit Rückenwind aus der heimischen Liga an, mit dem 2:1-Sieg gegen SPAL Ferrara am vergangenen Wochenende verteidigte die Alte Dame die Tabellenführung in der .

Cristiano Ronaldo konnte dabei einen persönlichen Rekord feiern, den zuvor Gabriel Batistuta und Fabio Quagliarella hielten. Der Portugiese traf im elften Ligaspiel in Folge.

Seid live bei der Übertragung des Achtelfinales dabei! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu, wo Lyon gegen Juventus im TV und LIVE-STREAM läuft.

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Das Achtelfinale der im Überblick

Duell Olympique Lyon vs. Juventus Turin Datum Mittwoch, 26. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Groupama Stadium, Lyon (Frankreich) Zuschauer 59.186 Plätze

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon gegen Juventus Turin im LIVE-STREAM?

Der Streaming-Anbieter DAZN konnte sich ein großes Rechtepaket an der Königsklasse sichern. Hier laufen die Hälfte aller Achtelfinalspiele in voller Länge - und Lyon gegen Juventus ist eines davon! Das Hinspiel wird im LIVE-STREAM exklusiv auf DAZN übertragen.

Los geht's mit der Übertragung um 20.45 Uhr, wenn Euch Moderator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl empfangen und mit Vorberichten versorgen. Kommentator Jan Platte übernimmt zum Anpfiff um 21 Uhr das Mikrofon und begleitet Euch während der 90 Minuten aus Lyon.

Wer noch kein DAZN-Abonnent ist, kann sich das Spiel sogar vollkommen kostenlos anschauen. Den Zugriff zum Portal gibt es nämlich einen Monat lang kostenlos. Erst danach wird eine monatliche Gebühr in Höhe von 11,99 Euro fällig. Eine Kündigung ist jederzeit monatlich möglich, sogar schon nach Ablauf des Gratismonats.

Welche Spiele DAZN neben Lyon gegen Juventus sonst noch zeigt, könnt Ihr in der Programmübersicht nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. Juventus Turin live im TV?

Obwohl Sky bei den exklusiven Rechten an der Partie leer ausging, darf der Pay-TV-Sender Ausschnitte von Lyon gegen Juventus zeigen. Hier läuft das Spiel in der Konferenzschaltung zusammen mit gegen .

Ab 19.30 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD die Vorberichte schauen, ab 20.50 Uhr wird dann in die Stadien nach Lyon und Madrid geschaltet.

Lyon gegen Juventus läuft via LIVE-STREAM von DAZN auf dem Smart-TV

Wenn Euch die Ausschnitte des Spiels in der Konferenz nicht reichen, könnt Ihr die kompletten 90 Minuten auch via LIVE-STREAM von DAZN auf dem TV-Gerät abspielen. Über die DAZN-App ist das Streaming-Portal ganz einfach auf dem Smart-TV erreichbar.

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann auch die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit einem herkömmlichen TV-Gerät verbinden und die Streams abrufen. Unter den folgenden Links gelangt Ihr direkt zum App-Download für Euer Gerät:

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Hier laufen die Highlights des Achtelfinales

DAZN zeigt Euch nicht nur das Spiel in voller Länge, sondern lädt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights des Spiels auf die Plattform. Der Clip ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar.

Wem die Ausschnitte nicht reichen, der kann das Videoformat auch auf die komplette Übertragung umstellen und das Duell im Re-Live schauen. Voraussetzung ist allerdings auch hier, dass Ihr ein Abonnement bei DAZN besitzt. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr in unserer Anleitung unter diesem Link.

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Verfolgt das Spiel im LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal beim Spiel dabei und berichtet via LIVE-TICKER vom Geschehen. Hier werdet Ihr über die wichtigsten Szenen aus Lyon informiert und bekommt interessante Analysen und Statistiken an die Hand.

Und das Beste am LIVE-TICKER von Goal: Ihr müsst kein Abo abschließen und könnt vollkommen kostenlos darauf zugreifen! Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Die Übertragungen in der Übersicht