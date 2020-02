Juventus Turin: Cristiano Ronaldo stellt Serie-A-Rekord ein

Cristiano Ronaldo trifft in der Serie A aktuell, wie er will. Nun hat der Superstar von Juventus Turin mal wieder eine Bestmarke erreicht.

Cristiano Ronaldo hat in der italienischen eine Rekordmarke erreicht. Der fünfmalige Weltfußballer erzielte für am Samstag beim 2:1 (1:0) beim Tabellenletzten Ferrara das erste Tor und traf damit im elften Ligaspiel in Serie. Dies war zuvor nur Gabriel Batistuta (1994/95) und Fabio Quagliarella (2018/19) gelungen.

Das 0:1 (39.) war Ronaldos 21. Saisontor und sein 42. im 52. Serie-A-Spiel. Für Juve traf zudem Aaron Ramsey (60.). SPAL gelang durch Andrea Petagna (70., Foulelfmeter) der Anschlusstreffer.

Juventus bleibt Tabellenführer und feierte eine gelungene Generalprobe für die Champions-League-Achtelfinalduelle mit (26. Februar/17. März).