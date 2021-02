Wer zeigt / überträgt die Klub-WM live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung auf einen Blick

Der FC Bayern geht bei der Klub-WM in Katar an den Start. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM erleben könnt.

Anfang Februar wird in Katar die Klub-WM ausgetragen, bei der die Sieger der sechs kontinentalen Wettbewerbe gegeneinander antreten. Die UEFA wird bei der diesjährigen Ausgabe durch den FC Bayern München vertreten, der in der vergangenen Saison die Champions League gewonnen hat und somit auf eine Wiederholung des Erfolgs von 2013 hoffen darf.

Im Halbfinale wartete am Montag der afrikanische CAF-Vertreter Al Ahly aus Ägypten, mittlerweile steht das Team von Hansi Flick im Finale. Doch wird die von der FIFA ausgetragene Klub-WM auch live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen sein? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung des internationalen Turniers.

Mit dem FC Bayern München ist auch ein europäischer Teilnehmer bei der Klub-WM vertreten - am Donnerstag muss der deutsche Rekordmeister gegen UAML Tigres im Finale ran. hr möchtet wissen, wo die verbleibenden Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden? Dann seid Ihr hier genau richtig!

FC Bayern gegen UANL Tigres: Das Finale der Klub-WM heute live im TV sehen - geht das?

Durch den Gewinn der Champions League hat sich der FC Bayern in der vergangenen Saison die Teilnahme an der Klub-WM gesichert und möchte nach 2013, als man sich im Finale mit 2:0 gegen Raja Casablanca durchgesetzt hatte, erneut den begehrten Titel einfahren. Doch werden die Spiele auch live im deutschen Fernsehen übertragen?

Nein, die Klub-WM ist ausschließlich im LIVE-STREAM zu sehen. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der diesjährigen Ausgabe des FIFA-Turniers gesichert und wird neben dem Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Al Ahly auch das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 11. Februar zeigen. Dieses bestreitet der FC Bayern gegen den mexikanischen Vetreter UANL Tigres.

In wenigen Schritten könnt Ihr Euch die Klub-WM jedoch auch auf Eurem Fernseher anschauen. Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die auf den meisten Smart-TV-Geräten bereits vorinstalliert ist, oder ein beliebiges mobiles Gerät über ein HDMI-Kabel oder Google Chromecast mit Eurem Fernseher verbinden.

Die Spiele der Klub-WM im LIVE-STREAM erleben: Alle Infos zum Streamingdienst DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt beide Spiele des FC Bayern bei der Klub-WM im LIVE-STREAM. Um auf die Übertragungen zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch DAZN-Abonnent sein. Das kostet Euch bei Abschluss eines Monatsabos 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Für alle Neukunden gibt es allerdings die Möglichkeit, das Programm des Streamingdienstes zunächst vier Wochen zu testen. Dafür müsst Ihr Euch nur auf der DAZN-Plattform registrieren und bekommt anschließend den ersten Monat Eures Abonnements geschenkt.

Neben den Spielen der Klub-WM hat DAZN auch andere internationele Wettbewerbe wie die Champions League und die Europa League im Angebot. Zudem gehören die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie seit einigen Jahren auch die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 zum Programm von DAZN.

Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Al Ahly: Die Highlights der Klub-WM bei DAZN sehen

Als bestehender DAZN-Kunde wisst Ihr vielleicht, dass Ihr alle Spiele, die beim Streamingdienst übertragen werden, nachträglich im Re-Live oder in den Highlights anschauen könnt. Ähnlich verhält es sich auch mit den Spielen der Klub-WM und somit auch mit dem Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Al Ahly - ebenso gilt das für das Finale zwischen dem FC Bayern München und UANL Tigres.

Bereits wenige Minuten, nachdem die Begegnung abgepfiffen wurde, findet Ihr die Highlights auf DAZN und könnt diese mindestens zwei Wochen lang abrufen. Beachtet jedoch, dass Ihr auch für diese Funktion zunächst ein Abonnement zu den oben beschriebenen Konditionen abschließen müsst.

Klub-WM heute live sehen: Die Übertragung der Spiele in der Übersicht

Die Klub-WM heute live sehen ... ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... in den Highlights ... auf DAZN

Klub-WM heute live sehen: Der Spielbericht zum Halbfinale und Vorschau zum Finale

Auf den historischen Spuren des FC Barcelona: Bayern München will sich bei der Klub-WM nach einer außergewöhnlichen Saison die Krone aufsetzen.

ar-Rayyan/München (SID) Karl-Heinz Rummenigge träumt schon vom "absoluten all time high" für den FC Bayern, Kapitän Manuel Neuer spricht von einer "historischen Chance": Der deutsche Rekordmeister will sich die Krone aufsetzen - nach "einer der besten Saisons in der ganzen Geschichte des Fußballs", wie Robert Lewandowski schwärmt. Die Münchner sind heiß auf das "Sextuple", sechs Titel in einer Saison, wie sie nur 2009 das legendäre Team des FC Barcelona um Lionel Messi, Xavi und Zlatan Ibrahimovic mit Trainer Pep Guardiola gewann.

Und nun die Bayern? "Wir sind hierher gekommen, um diesen Titel zu holen. Das wäre das i-Tüpfelchen und auch in der erfolgreichen Vereinshistorie von Bayern München ein besonderer Erfolg", betonte Trainer Hansi Flick vor dem Finale der Klub-WM im Education City Stadium in ar-Rayyann am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) gegen UANL Tigres aus Mexiko. Die historische Komponente sei "natürlich eine zusätzliche Motivation", verdeutlichte auch Neuer.

Längst ist das Anreise-Chaos nach Doha vergessen. Der Fokus bei den Stars aus München ist nach dem lockeren 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Al Ahly Kairo voll auf das Endspiel gerichtet. "Für uns alle wäre es außergewöhnlich, deshalb sind wir besonders heiß, diesen großen Titel zu gewinnen", betonte Joshua Kimmich. Für Lewandowski ist es schlicht "die Kirsche auf der Torte" - ein "extra besonderer Preis".

Dass seine Bayern nach kräftezehrenden Monaten mental müde sein könnten, glaubt Vorstandschef Rummenigge nicht - im Gegenteil. "Sie haben 2020 alles gewonnen, sie haben einen dicht gedrängten Terminkalender zu bewältigen – aber sie wollen dennoch immer noch mehr", sagte er über Neuer, Kimmich und Co. bewundernd und fügte stolz an: "Immer alles gewinnen zu wollen, ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Klubs."

Um gegen Tigres bei 100 Prozent zu sein, gönnte Flick seinem Team bei sommerlichen Temperaturen einige Stunden Erholung, ehe am Mittwochnachmittag das Abschlusstraining anstand. "Es geht darum, dass wir so schnell wie möglich Körner sammeln", sagte Flick.

Denn der Gegner um den französischen Altstar Andre-Pierre Gignac (35) sei gefährlich, warnte er. Von der Leistung der Mexikaner im Halbfinale gegen Palmeiras aus Brasilien (1:0/Tor: Gignac) sei er "sehr beeindruckt" gewesen, betonte der Bayern-Coach: "Das ist eine sehr dynamische Mannschaft, sehr athletisch. Sie haben sehr viel Intensität in ihrem Spiel. Da müssen wir gut dagegenhalten."

Fehlen werden weiterhin Leon Goretzka und Javi Martinez, die nach ihrer Corona-Quarantäne in München bleiben mussten. Vom Rest erwarte er, sagte Flick, "dass wir die Dinge noch besser machen. Das ist wichtig."

Zumal auch Tigres seine historische Chance nutzen will. "Noch nie ist ein mexikanisches Team so weit gekommen. Aber wir wollen noch mehr", sagte Stürmer Carlos Gonzalez und fügte voller Zuversicht an: "Wir sind fest überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen können."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen.

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Rocca - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski. - Trainer: Flick

Tigres: Guzman - Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas - Aqino, Rafael Carioca, Pizarro, Quinones - Gonzalez, Gignac. - Trainer: Ferretti

Klub-WM heute live sehen: Der Spielplan vom Viertelfinale bis ins Finale