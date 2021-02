Klub-WM: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Al Ahly SC heute live im TV und im LIVE-STREAM?

Der FC Bayern startet heute gegen Al Ahly in die Klub-WM - und Ihr könnt im TV und im LIVE-STREAM dabei sein. Hier kommen alle Infos zur Übertragung!

Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League kann der FC Bayern München die Saison 2019/20 mit einem weiteren Titel krönen. Bei der Klub-WM misst sich der deutsche Rekordmeister als Vertreter der UEFA mit den besten Vereinen der anderen Kontinentalverbände. Im Halbfinale wartet am Montag Al Ahly SC aus Ägypten.

Das Halbfinale bei der Klub-WM steht auf dem Programm: Als amtierender Champions-League-Sieger ist der FC Bayern München am Montag gegen den ägyptischen Vertreter Al Ahly SC gefordert. In diesem Artikel verrät Euch Goal, wo die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Klub-WM heute live sehen: Das Halbfinale zwischen FC Bayern München und Al Ahly SC in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - Al Ahly SC Datum Montag, 8. Februar 2021 | 19 Uhr Ort Al Rayyan Stadium, Katar

FC Bayern München gegen Al Ahly SC: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale der Klub-WM im TV und im LIVE-STREAM?

Für den FC Bayern bietet sich nach 2013 erneut die Chance, die von der FIFA ausgetragene Klub-WM zu gewinnen. Um sich das Ticket für das Finale zu sichern, muss sich der deutsche Rekordmeister am Montag gegen Al Ahly durchsetzen. Doch werden die Spiele der Klub-WM auch im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Das Halbfinale der Klub-WM live sehen: DAZN zeigt FC Bayern gegen Al Ahly im LIVE-STREAM

Es gibt an dieser Stelle gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der Begegung gefreut haben: Der Streamingdienst DAZN hat sich die TV-Rechte an der Klub-WM gesichert und wird somit auch das Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Al Ahly in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen.

Der Anstoß erfolgt am Montag zwar erst um 19 Uhr, DAZN geht aber bereits um 18.45 Uhr auf Sendung. Um die Vorberichte mit Moderator Daniel Herzog nicht zu verpassen, solltet Ihr deshalb einige Minuten früher einschalten als gewöhnlich. Anschließend übernehmen Kommentator Freddy Harder und Experte Ralph Gunesch am Mikrofon.

FC Bayern gegen Al Ahly im TV sehen: DAZN überträgt alle Spiele der Klub-WM live

Das Halbfinale der Klub-WM könnt Ihr aber nicht nur auf einem mobilen Endgerät, sondern auch auf allen gewöhnlichen Smart-TV-Geräten mit einem Internetanschluss verfolgen. Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die Euch in den gängigen App-Stores für Android und iOS zum Download bereitsteht.

Das Streamingangebot von DAZN ist allerdings nicht ohne vorherige Registrierung abzurufen. Mit dem Probemonat könnt Ihr den Streamingdienst zwar zunächst vier Wochen nach Belieben testen, danach müsst Ihr jedoch für 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr ein Abonnement abschließen.

Neben den Spielen der Klub-WM seht Ihr bei DAZN auch andere internationale Wettbewerbe wie die Champions League und die Europa League. Zudem hat der Streamingdienst auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 im Programm. Hier findet Ihr das komplette DAZN-Programm in der Übersicht.

FC Bayern München gegen Al Ahly SC heute live: Die Aufstellungen im Halbfinale der Klub-WM

So spielt der FC Bayern:

Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Pavard - Roca, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Die Aufstellung von Al-Ahly:

M. El-Shenawy - Hany, Ashraf, Banoun, Maaloul - Fathy, El Shahat, Afsha, Taher, Kahraba - El Soulia

Halbfinale bei der Klub-WM: FC Bayern München gegen Al Ahly SC im LIVE-TICKER bei Goal erleben

Solltet Ihr am frühen Abend bereits verhindert sein oder für die Spiele der Klub-WM kein zusätzliches Abonnement abschließen wollen, könnt Ihr das Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Al Ahly auch im LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Wie alle Inhalte auf unserer Seite ist auch dieses Angebot für Euch kostenlos.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten. Sobald der Ball im Al Rayyan Stadium freigegeben wurde, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen über alle wichtigen Szenen auf dem Laufenden. Über diesen Link gelangt Ihr ohne Umschweife zum LIVE-TICKER.

FC Bayern München gegen Al Ahly SC: Die Highlights der Klub-WM auf DAZN sehen

Bei DAZN könnt Ihr nicht nur das Halbfinale der Klub-WM im LIVE-STREAM verfolgen, sondern Euch auch die Highlights der Partie zwischen dem FC Bayern und Al Ahly ansehen. Selbst wenn Ihr die Begegnung am Montag nicht live sehen könnt, müsst Ihr somit nicht auf besten Szenen verzichten, denn die Tore gibt es nachträglich allesamt auf DAZN.

Doch auch um die Zusammenfassung abrufen zu können, müsst Ihr ein DAZN-Abonnement abschließen. Die Konditionen haben wir Euch bereits in den vorherigen Abschnitten genannt. Das bedeutet: Wenn Ihr heute mit Eurem Gratismonat beginnt, könnt Ihr sowohl das Halbfinale als auch das Spiel um Platz 3 und das Finale der Klub-WM umsonst sehen!

Klub-WM heute live sehen: Die Übertragung des Halbfinales in der Übersicht

FC Bayern gegen Al Ahly heute live ... ... im TV ... DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... in den Highlights ... auf DAZN

Klub-WM heute live sehen: Der Vorbericht zu FC Bayern München gegen Al Ahly SC

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick will die Pannen-Anreise zur Klub-WM in Katar nicht als Ausrede für seine Spieler gelten lassen. "Es ist nicht die beste Vorbereitung, ohne Frage. Aber letztendlich ist entscheidend, dass wir gut angekommen sind. Wir werden keine Entschuldigung zulassen", sagte Flick am Sonntag: "Wir haben große Ziele hier."

Rekordmeister Bayern trifft bei der Klub-WM zunächst im Halbfinale am Montag (19.00 Uhr MEZ) auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC aus Ägypten.

Der Abflug nach Katar war ursprünglich für Freitagabend nach dem Ligaspiel bei Hertha BSC (1:0) geplant gewesen. Wegen des Nachtflugverbots am Flughafen BER erhielt die Maschine jedoch keine Starterlaubnis. Die Bitte um die Startfreigabe für den Flug QR7402 war um 0.03 Uhr an den Tower gegangen. Ein später in der Nacht gestellter Antrag auf Ausnahmegenehmigung wurde abgelehnt.

"Das sind Dinge, die ich nicht beurteilen kann, da bin ich zu weit weg", sagte Flick, der die Verspätung aber als "ärgerlich" bezeichnete: "Ich war auch nicht gerade sehr amüsiert. Wir waren rechtzeitig im Flieger, rechtzeitig bereit."

Die Spieler verbrachten die Nacht im Flugzeug, das am Samstagmorgen mit einem Zwischenstopp in München nach Katar aufbrach. "Natürlich war das alles ein bisschen suboptimal, gefühlt wurde uns ein Tag geklaut", sagte Nationalspieler Joshua Kimmich: "Trotzdem hat bei uns jeder die Möglichkeit auch im Flugzeug die Beine etwas hochzulegen. Es ist jetzt kein Bett, aber trotzdem konnte man ein bisschen schlafen. Wir werden frisch in das Spiel starten."

Über den ersten Gegner meinte der Bayern-Coach: "Es ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will mit einem Trainer, der sehr beeindruckend ist in seiner Art." Für Kimmich ist Al Ahly "der FC Bayern Ägyptens".

In der Wüste winkt der sechste Titel binnen acht Monaten. "Das Turnier zu gewinnen, ist ganz klar unser Ziel. Wir können Geschichte schreiben. Wir sind sehr motiviert", sagte Kimmich. (SID)