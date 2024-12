In der Champions League kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Manchester City. Wer überträgt das Spiel?

Am 6. Spieltag der Champions League kommt es zu einem absoluten Topspiel zwischen Juventus Turin und Manchester City. Die Partie beginnt am Mittwoch, den 11. Dezember, um 21 Uhr.

Das Allianz Stadium in Turin fungiert als Schauplatz der Begegnung. Es ist das insgesamt siebte Aufeinandertreffen beider Teams, das letzte Duell liegt aber schon fast zehn Jahre in der Vergangenheit.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr den Kracher Juventus Turin vs. Manchester City im LIVESTREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Manchester City im LIVE STREAM und live im TV?

Die schlechte Nachricht vorweg: Die Begegnung zwischen Juventus Turin und Manchester City wird nicht im Free-TV übertragen.

Die Übertragungsrechte der Champions League in Deutschland verteilen sich auf DAZN und Amazon Prime Video. Der Streamingdienst von Amazon zeigt ein ausgewähltes Spiel am Dienstag exklusiv bei PrimeVideo. Alle anderen Partien zeigt DAZN.

Da das Duell Juventus Turin vs. Manchester City am Mittwoch stattfindet, läuft die Übertragung logischerweise bei DAZN.

Für alle Fans der Konferenz: Auch Ihr kommt bei DAZN voll auf Eure Kosten! Alle Partien am Mittwoch laufen beim Pay-TV-Anbieter in der Konferenz, bei der Ihr kein Tor verpasst.

Um die Königsklasse bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das kostenpflichtige DAZN Unlimited Abonnement (34,99 Euro pro Monat).

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Manchester City im LIVE STREAM und live im TV? Die Daten zum Spiel

Spiel Juventus Turin - Manchester City Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Datum Mittwoch, 11. Dezember 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Stadium (Turin)

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Manchester City im LIVE STREAM und live im TV? Die aktuelle Form und Aufstellungen

Zuletzt spielte Juventus Turin in der Champions League am 5. Spieltag 0:0 beim Bayern-Besieger Aston Villa. Insgesamt ist die Bilanz der Italiener in der Königsklasse durchwachsen. Zu Beginn gab es einen 3:1-Erfolg über PSV Eindhoven, bei dem auch die ehemaligen Bundesliga-Akteure Weston McKennie und Nico Gonzalez trafen. Der ehemalige Bayern-Jugendspieler Kenan Yildiz komplettierte die Torschützenliste. Darauf folgte direkt der nächste Sieg bei RB Leipzig (3:2). Nach dem perfekten Start gab es an den Spieltagen drei (0:1-Niederlage gegen Stuttgart), vier (1:1 gegen Lille) und fünf (0:0 gegen Villa) keinen Sieg mehr.

Damit ist Juventus Turin nur auf Platz 19 der Tabelle und benötigt weiterhin Punkte, um dem Wettbewerb erhalten zu bleiben.

Manchester City erlebt in den letzten Wochen die wohl größte Krise der letzten Jahre. Auch beim letzten Champions-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam wurde eine 3:0 Führung verspielt und die Partie endete 3:3. Am Spieltag zuvor hagelte es sogar eine herbe 1:4-Niederlage bei Sporting Lissabon. Der Start war immerhin ganz zufriedenstellend für die Mannschaft von Pep Guardiola. Nach dem Remis am ersten Spieltag gegen Inter Mailand (0:0) folgten zwei Siege über Bratislava (4:0) und Sparta Prag (5:0). Kann City in der Champions League gegen Juventus wieder siegen?

In der Tabelle steht der zehnfache und amtierende englische Meister mit acht Punkten auf Platz 17.

Beide Mannschaften könnten die drei Punkte also gut gebrauchen. Ein wahrscheinlich spannendes Spiel wird die Antwort bringen.

Das ist die Aufstellung von Juventus:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir hier die Aufstellung nach.

City setzt auf folgende Aufstellung:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir hier die Aufstellung nach.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Manchester City im LIVE STREAM und live im TV? Die Bilanz gegeneinander

Bisher weist die Begegnung zwischen Juventus Turin und Manchester City sechs Partien auf. Der letzte und einzige Sieg vom amtierenden englischen Meister stammt aus dem Jahre 1976. Im UEFA-Cup gewann ManCity mit 1:0. In den darauffolgenden fünf Begegnungen konnte Juventus drei Mal gewinnen und zwei Unentschieden einfahren. Manchester City wartet also seit über 48 Jahren auf einen Sieg gegen die "Alte Dame".

Duelle insgesamt 6 Siege Juve 3 Siege City 1 Unentschieden 2 Bisher letztes Duell Juventus Turin vs. Manchester City 1:0 (Champions-League-Gruppenphase, 25. November 2015)

