Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Inter Mailand live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Serie A

Spitzenspiel in der Serie A! Tabellenführer Juventus bekommt es mit Verfolger Inter Mailand zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live zu sehen ist.

Der 26. Spieltag in der italienischen bringt einen absoluten Kracher mit sich! Titelverteidiger empfängt den Tabellendritten am Sonntagabend (8. März) um 20.45 Uhr und Ihr könnt das Spiel live verfolgen!

In Italiens Fußball herrscht derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie Chaos. Inter gegen Juve hätte eigentlich schon letzten Sonntag stattfinden sollen, nun steigt das Derby d'Italia diesen Sonntag (8. März). Allerdings wird das Topspiel leider vor leeren Rängen stattfinden, da Italiens Regierung erlassen hat, dass alle sportlichen Großereignisse im Land bis zum 3. April ohne Zuschauer stattfinden müssen. Damit soll die weitere Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.

Cristiano Ronaldo könnte gegen Inter dabei einen Rekord ausbauen, den zuvor Gabriel Batistuta und Fabio Quagliarella hielten. Sollte er treffen, wäre es sein zwölftes Ligaspiel in Folge mit einem Tor.

Seid live dabei, wenn am Sonntagabend das Spitzenspiel in steigt! Alle Informationen zu Juventus gegen Inter im TV und LIVE-STREAM findet Ihr in diesem Artikel.

Juventus Turin vs. Inter Mailand live: Die Details zum Spiel

Duell Juventus Turin vs. Inter Mailand Datum Sonntag, 8. März 2020 | 20.45 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin (Italien) Zuschauer 41.507 Plätze

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Inter Mailand im LIVE-STREAM?

Die italienische Liga ist bereits seit Längerem beim Streaming-Dienst DAZN beheimatet. Hier laufen alle Spitzenspiele der Serie A im LIVE-STREAM , somit ist selbstverständlich auch Juventus gegen Inter Mailand Teil des Programms. Das Spiel könnt Ihr am Sonntag ab 20.45 Uhr auf DAZN streamen!

Pünktlich zum Anpfiff begrüßt Euch Kommentator Carsten Fuß zusammen mit Experte Christian Bernhard zum Duell und begleitet Euch anschließend während der kompletten 90 Minuten. Moderiert wird die Sendung von Tobi Wahnschaffe.

Der LIVE-STREAM steht allen DAZN-Abonnenten auf der Plattform zur Verfügung. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das Abo kostenlos für einen Monat abschließen und das Spiel am Sonntagabend vollkommen umsonst anschauen.

Nach Ablauf des Probemonats kann jeder Abonnent die Mitgliedschaft kostenlos kündigen oder für 11,99 Euro monatlich verlängern. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, zahlt auf den Monat umgerechnet sogar weniger als 10 Euro, nämlich insgesamt 119,99 Euro .

Welche Events und Spiele alles auf der Plattform zur Verfügung stehen, könnt Ihr in der Programmübersicht nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Inter Mailand live im TV?

Wer gehofft hatte, dass Juventus gegen Inter Mailand von einem Fernsehsender übertragen wird, wird enttäuscht. Weder im Free-TV noch im Pay-TV ist das Spiel verfügbar.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Juventus gegen Inter dennoch am Fernseher zu verfolgen. Mit der DAZN-App könnt Ihr das Spiel nämlich auf Eurem Smart-TV streamen! Wer ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, kann mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Stick auch dort das Spiel am Fernseher genießen.

Unter den folgenden Links findet Ihr die kostenlose DAZN-App für Euer Gerät:

Wer zeigt / überträgt die Highlights des Spiels zwischen Juventus Turin und Inter Mailand?

Der Streaming-Dienst DAZN hat nicht nur das komplette Spiel als LIVE-STREAM im Programm, hier findet Ihr auch kurz nach Abpfiff einen Highlight-Clip zum Duell. Die besten Szenen von Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku und Co. werden dort zusammengeschnitten und auf der Plattform hochgeladen.

Die Ausschnitte reichen Euch nicht? Dann stellt doch ganz einfach den Videotyp auf "komplettes Event" um und schaut das Spiel im Re-Live ! Alles, was Ihr dafür braucht, ist das Abonnement bei DAZN. Unter diesem Link findet Ihr nochmals eine Anleitung dazu.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Inter Mailand? Die Serie A im LIVE-TICKER

Ihr wollt kein Abo abschließen, um über das Spiel informiert zu sein? Dann verfolgt Juventus gegen Inter im LIVE-TICKER von Goal! Hier werden Euch alle spielentscheidenden Szenen ausführlich geschildert.

Dafür müsst Ihr Euch weder anmelden noch irgendetwas zahlen, der LIVE-TICKER von Goal ist nämlich vollkommen kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Inter Mailand live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung in der Übersicht