Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. PSG (Paris Saint-Germain) im Champions League Finale im Live Stream und live im TV?

Das Champions League Finale 2025 steht vor der Tür! Inter Mailand trifft auf Paris Saint Germain. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei GOAL.

Dieses Wochenende findet am Samstag (31. Mai) das Finale der Königsklasse statt. Inter Mailand und Paris Saint-Germain kämpfen ab 21 Uhr um den europäischen Fußball-Thron.

Austragungsort des Endspiels ist die Allianz Arena in München. Die Italiener setzten sich im Halbfinale gegen Barcelona durch, PSG bezwang Arsenal.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Paris Saint-Germain vs. Inter Mailand heute live im Free-TV und Livestream?

Großartige Neuigkeiten für alle Fußballfans in Deutschland: Das Finale der Königsklasse wird kostenlos im TV verfügbar sein, nämlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim ZDF. Dazu gibt es auch einen Livestream in der Mediathek. Die Vorberichte starten schon um 19.25 Uhr.

Aber auch mit einem DAZN-Abo könnt Ihr das Finale verfolgen. Im linearen TV findet Ihr das Spiel auf DAZN 1, den Livestream wie gewohnt in der App oder Website. Die Übertragung startet um 19.45 Uhr mit dem Warm Up zum Finale. Um die Champions League auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Paket "Unlimited". Für dieses müsst Ihr monatlich 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro auf den Tisch legen.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand

Champions League - Endrunde Allianz Arena

Ort und Zeit des Spiels.

Paris Saint-Germain vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 7 P. Zielinski

45 V. Carboni

News über Paris Saint-Germain

PSG steht zum zweiten Mal in seiner Geschichte im Champions League Finale. Das bisher einzige Endspiel verlor Paris 2020 gegen den FC Bayern München mit 0:1. Torschütze damals war Kingsley Coman.

Mit dem ersten Erfolg in der Königsklasse würde das Team von Luis Enrique das Triple perfekt machen. Die Liga gewann man mit 19 Punkten Vorsprung, das Cupfinale vor einer Woche gegen Stade Reims wurde mit 3:0 für sich entschieden.

Ein Sieg in der Champions League würde auch die Ballon d'Or-Chancen eines gewissen Ousmane Dembele weiter steigen lassen. Der Ex-Dortmunder spielt eine überragende Saison und kommt in wettbewerbsübergreifend 48 Partien auf 33 Tore und 13 Vorlagen.

(C)Getty Images

News über Inter Mailand

Inter Mailand konnte den Meistertitel nicht verteidigen. Auf dramatischste Art und Weise mussten sich die Nerazzurri Napoli nach 38 Spieltagen um einen Punkt geschlagen geben.

Die Mannschaft aus der Modestadt konnte schon dreimal die Champions League/den Europapokal der Landesmeister holen, das letzte Mal in der Saison 2009/10 unter der Führung von Jose Mourinho gegen den FC Bayern München (2:0). Auch vor zwei Jahren stand man im Endspiel, doch dort unterlag das Team von Simone Inzaghi Manchester City knapp mit 0:1.

Große Hoffnungen werden am Samstag auch wieder auf Lautaro Martinez ruhen. Der argentinische Weltmeister erzielte in dieser Champions League-Saison 9 Tore in 13 Spielen. Dazu kommen noch zwei Assists.

Getty Images

Form

Bilanz direkte Duelle

Paris Saint-Germain vs. Inter Mailand: Die Tabellen

