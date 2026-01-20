In der Champions League gehen die Spiele der siebten und vorletzten Runde in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Inter Mailand am Dienstag (20. Januar) mit dem FC Arsenal zu tun. Der Anstoß des Spitzenspiels in Italien erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem dient das Giuseppe-Meazza-Stadion als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Nerazzurri und den Gunners. Inter Mailand und der FC Arsenal stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen bei zwölf und 18 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Inter Mailand vs. FC Arsenal im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

Das Heimspiel von Inter Mailand gegen den FC Arsenal wird bei DAZN übertragen – Ihr könnt die Partie sowohl als Einzelspiel als auch im Rahmen der Konferenz verfolgen. Die Vorberichte zur Einzelübertragung starten um 20.00 Uhr, kommentiert wird das Spiel von Uli Hebel gemeinsam mit Experte Helge Payer. Jene zur Konferenz beginnen um 20.15 Uhr, moderiert von Christoph Stadtler, während Marco Hagemann den Kommentar übernimmt.

Um die Champions League bei DAZN sehen zu können, ist das Unlimited-Paket notwendig. Dieses kostet derzeit 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr die kostenlose App nutzen oder den Stream per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf den Fernseher übertragen.

Spiel Inter Mailand – FC Arsenal Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Dienstag, 20. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Anstoßzeit Inter Mailand vs. FC Arsenal

Champions League - Champions League Giuseppe Meazza

Inter Mailand vs. FC Arsenal: Aufstellungen

News über Inter Mailand

Inter Mailand fädelte am 5. November mit einem 1:0 gegen Kairat Almaty den vierten Dreier in ebenso vielen Spieltagen ein. Doch es folgten ein 1:2 bei Atletico Madrid und ein 0:1 gegen einen anderen englischen Vertreter, dem FC Liverpool.

News über den FC Arsenal

Der FC Arsenal hält als einziges Team bei der vollen Punktanzahl von 18 Zählern. Nach einem 3:1 gegen den FC Bayern München am 26. November legten die Gunners zuletzt mit einem 3:0 in Brügge nach.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Mailand vs. FC Arsenal: Die Tabellen

Inter Mailand vs. FC Arsenal (Champions League) live anschauen: Nützliche Links