Hannover 96 trifft am Freitag in der 2. Bundesliga auf den HSV. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga stehen die Partien des dritten Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Hannover 96 am Freitag (23. August) mit dem Hamburger SV zu tun. Der Anpfiff des kleinen Nordderbys erfolgt um 18.30 Uhr.

Zudem fungiert die Heinz von Heiden-Arena als Kulisse der Partie zwischen den Roten und dem HSV. Hannover 96 und der Hamburger SV halten bei je vier Punkten.

GOAL versorgt Euch in diesem Artikel mit weiteren Fakten zu Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV).

Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Hannover 96 – HSV (Hamburger SV) Wettbewerb 2. Bundesliga, 3. Spieltag Datum Freitag, 23. August 2024 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Heinz von Heiden-Arena (Hannover)

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

96-News

Hannover 96 unterlag am Samstag im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld mit 0:2.

Zwei Wochen zuvor war die Elf von Stefan Leitl mit einem 2:0 gegen Jahn Regensburg in die Meisterschaft gestartet.

Anschließend hatten die Roten am 11. August eine Nullnummer bei Preußen Münster verzeichnet.

Die Aufstellung von Hannover 96:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

HSV-News

Der Hamburger SV trat am Sonntag im DFB-Pokal an und feierte ein 7:1 in Meppen.

Immanuël Pherai (17., 59.), Miro Muheim (31.), Davie Selke (56., 71.), Julius Pünt mit einem Eigentor (80.) und Robert Glatzel (89.) netzten gegen den Regionalligisten ein.

Die Mannschaft von Steffen Baumgart hatte zum Zweitliga-Auftakt ein 2:1 beim 1. FC Köln gefeiert.

Danach hatte der HSV am 10. August ein 1:1 gegen Hertha BSC erlebt.

Die Aufstellung des Hamburger SV:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Hannover 96 gegen HSV (Hamburger SV) live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 67 Siege Hannover 96 22 Siege HSV (Hamburger SV) 27 Unentschieden 18 Letztes Duell HSV (Hamburger SV) vs. Hannover 96 3:4 (2. Bundesliga, 9. Februar 2024)

Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV) live anschauen: Nützliche Links