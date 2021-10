DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Runde

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, heute kann man sich ein Bild davon machen. Goal erklärt, wie die Spiele im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Die nächste englische Woche steht an - dieses Mal aber nur auf nationaler Ebene: Heute und morgen kommen im DFB-Pokal 32 Mannschaften zum Einsatz. Wir werfen einen Blick auf die Übertragung.

Kein Eintracht Frankfurt, kein VfL Wolfsburg, kein Werder Bremen: Schon in der ersten Runde konnten uns einige große Namen mit Enttäuschungen versorgen. Gerade die Wölfe haben dabei eine kuriose Geschichte zu erzählen.

Die Favoriten aus München, Dortmund und Leipzig sind allesamt noch vertreten, wobei der FC Bayern München die wohl schwierigste Aufgabe hat: Für die Lederhosen geht es am Mittwochabend gegen Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach.

Von Champions-League-Teilnehmern bis Regionalligisten ist jede der obersten vier deutschen Ligen vertreten. Goal erklärt in diesem Artikel, wie der DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM und TV zu sehen ist.

DFB-Pokal heute LIVE: Der Wettbewerb im Überblick

Begegnungen heute (Dienstag) Preußen Münster vs. Hertha BSC SV Babelsberg 03 vs. RB Leipzig 1860 München vs. FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim vs. Holstein Kiel BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt VfL Osnabrück vs. SC Freiburg 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) 1. FSV Mainz vs. DSC Arminia Bielefeld Begegnungen morgen (Mittwoch) Waldhof Mannheim vs. 1. FC Union Berlin VfL Bochum vs. FC Augsburg Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli Bayer Leverkusen vs. KSC (Karlsruher SC) Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln Datum Dienstag, 26. Oktober 2021 / Mittwoch 27. Oktober 2021 Wettbewerb DFB-Pokal / 2. Runde

DFB-Pokal heute live im TV sehen: Die Übertragung der 2. Runde im Fernsehen

Vor allem schauen wir natürlich auf die Begegnungen vom heutigen Abend - acht Spiele werden insgesamt ausgetragen. Vier davon starten bereits um 18.30 Uhr, drei weitere um 20.45 Uhr. Der einzige Ausreißer: Um 20.00 Uhr wird die Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt angepfiffen.

Insgesamt kommen zwei Anbieter zum Einsatz, um die 2. Runde des DFB-Pokals zu übertragen - allen voran natürlich Sky. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München überträgt in dieser Saison jedes Spiel im Pokal.

DFB-Pokal im Pay-TV: So wird die 2. Runde heute LIVE gezeigt

Der Nachteil an Sky: Der Sender ist nicht kostenlos zu empfangen, stattdessen muss man ein Abonnement abschließen, um das Spiel LIVE verfolgen zu können. Wenn ihr ein TV-Abo abschließen wollt, müsst ihr dafür das "Sport-Paket" buchen.

Es gibt allerdings auch ein Spiel, welches kostenlos im Fernsehen übertragen wird. Das Spiel zwischen dem amtierenden Pokalsieger Borussia Dortmund und dem FC Ingolstadt ist LIVE auf Sport 1 zu sehen!

Kostenloses Fernsehen und die Konferenz: So wird heute der DFB-Pokal übertragen

Sport 1 kann man empfangen, ohne dass man ein kostenpflichtiges Abonnement abschließt, hier ist erklärt, wie das funktioniert. Übrigens: Sky überträgt nicht nur die Einzelspiele, sondern auch alle Partien bis auf das BVB-Spiel in der Konferenz auf Sky Sport 2 (HD).

Begegnung Anpfiff Übertragung Preußen Münster vs. Hertha BSC Dienstag, 26. Oktober 2021, 18.30 Uhr Sky Sport 6 SV Babelsberg 03 vs. RB Leipzig Dienstag, 26. Oktober 2021, 18.30 Uhr Sky Sport 5 1860 München vs. FC Schalke 04 Dienstag, 26. Oktober 2021, 18.30 Uhr Sky Sport 4 TSG 1899 Hoffenheim vs. Holstein Kiel Dienstag, 26. Oktober 2021, 18.30 Uhr Sky Sport 7 BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt Dienstag, 26. Oktober 2021, 20.00 Uhr Sky Sport 3 / Sport 1 VfL Osnabrück vs. SC Freiburg Dienstag, 26. Oktober 2021, 20.45 Uhr Sky Sport 6 / Sky Sport 10 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) Dienstag, 26. Oktober 2021, 20.45 Uhr Sky Sport 4 / Sky Sport 8 1. FSV Mainz vs. DSC Arminia Bielefeld Dienstag, 26. Oktober 2021, 20.45 Uhr Sky Sport 5 / Sky Sport 9

Bayern vs. Borussia und weitere Topspiele: So wird der DFB-Pokal am Mittwoch übertragen

Natürlich ist nicht nur heute die Bundesliga zu sehen, auch der Mittwochabend hat einige Schmankerl zu bieten. Die Zeiten sind fast identisch, los geht es wieder mit acht Begegnungen um 18.30 Uhr.

Begegnung Anpfiff Übertragung Waldhof Mannheim vs. 1. FC Union Berlin Mittwoch, 27. Oktober 2021, 18.30 Uhr Sky Sport 6 VfL Bochum vs. FC Augsburg Mittwoch, 27. Oktober 2021, 18.30 Uhr Sky Sport 5 Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli Mittwoch, 27. Oktober 2021, 18.30 Uhr Sky Sport 4 Bayer Leverkusen vs. KSC (Karlsruher SC) Mittwoch, 27. Oktober 2021, 18.30 Uhr Sky Sport 3 Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf Mittwoch, 27. Oktober 2021, 20.45 Uhr Sky Sport 5 / Sky Sport 9 FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 27. Oktober 2021, 20.45 Uhr Sky Sport 3 / Das Erste Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock Mittwoch, 27. Oktober 2021, 20.45 Uhr Sky Sport 6 / Sky Sport 10 VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln Mittwoch, 27. Oktober 2021, 20.45 Uhr Sky Sport 4 / Sky Sport 8

DFB-Pokal heute live im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Runde im Internet

Insgesamt drei Fernsehsender übertragen in dieser Woche also den DFB-Pokal - schön und gut. Aber was ist mit Anhänger:innen, welche keinen Fernseher zuhause haben? Auch die können heute den DFB-Pokal verfolgen, wir fassen zusammen, wie das geht.

LIVE-STREAM von Sky: So wird der DFB-Pokal heute gezeigt

Wir legen wieder mit Sky los, hier sind schließlich die meisten Spiele zu sehen. Ihr habt bereits ein Paket gebucht, welches ihr sonst im TV seht? Dann könnt ihr mit Sky Go den DFB-Pokal kostenlos, also ohne mehr bezahlen zu müssen, sehen.

Alternative: Das Sky Ticket. Dieses könnt ihr abschließen und bleibt relativ flexibel - ihr könnt nämlich monatlich kündigen. Klingt interessant? Schaut mal hier vorbei und meldet Euch direkt an.

Den DFB-Pokal LIVE und kostenlos sehen: So überträgt heute Sport1 die 2. Runde

Das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Ingolstadt ist heute als einziges im Free-TV zu sehen, Sport1 zeigt die Begegnung LIVE im Fernsehen. Aber keine Sorge: Auch im LIVE-STREAM kann man das BVB-Spiel sehen, und das sogar kostenlos!

Egal ob über Sport1.de oder die kostenlose App (im App Store oder Play Store), solange die Internetverbindung einigermaßen stabil bleibt, kann man Marco Reus, Jude Bellingham und Co. kostenlos in Aktion sehen.

ARD überträgt DFB-Pokal LIVE und kostenlos: So geht's!

Last but not least kommen wir zum öffentlichen Rundfunk, auch beim Sport liefert diese tolle Arbeit und überträgt einzelne Partien des DFB-Pokals. Auch morgen ist es wieder so weit, wenn Borussia Mönchengladbach auf den FC Bayern München trifft.

Dabei ist auch die Übertragung im Internet kostenlos: Egal ob in der ARD Mediathek, dessen App (im Play Store oder App Store) oder auf daserste.de - ihr habt die Wahl!

2. Runde LIVE: Die Übertragung des DFB-Pokals heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER