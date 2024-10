Deutschland trifft am Freitag auswärts auf England. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Frauen Länderspiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen steigen mehrere Frauen-Testspiele. Dabei bekommt es Deutschland am Freitag (25. Oktober) auswärts mit England zu tun. Der Anstoß dieser Partie erfolgt um 20.30 Uhr.

Außerdem fungiert das Londoner Wembley Stadion als Schauplatz des Aufeinandertreffens der DFB Frauen bei den Lionesses. Deutschland und England belegen im FIFA-Ranking vom 14. August den vierten und den zweiten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. England im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Deutschland vs. England, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel England – Deutschland Wettbewerb Testspiel Datum Freitag, 25. Oktober 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Wembley Stadium (London)

Wer zeigt / überträgt Frauen Länderspiel Deutschland vs. England heute live im TV und im LIVE STREAM?

Deutschland vs. England im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

England-News

England verzeichnete zuletzt am 16. Juli in der WM-Qualifikation eine Nullnummer in Schweden.

Vier Tage zuvor war der Mannschaft von Sarina Wiegman mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Irland der dritte Sieg binnen vier Auftritten gelungen.

Die Ausnahme, ein 1:2 gegen Frankreich am 31. Mai, war zwischen einem 1:0 bei den Girls in Green und einem 2:1 bei den Bleues geschehen.

Die Aufstellung von England:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Deutschland-News

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Länderspiel mit Christian Wück an der Seitenlinie.

Im letzten Auftritt unter dem Interimstrainer Horst Hrubesch gelang im Spiel um Platz drei bei Olympia gegen Spanien ein 1:0. Hierbei netzte Giulia Gwinn in der 65. Minute ein.

Im Halbfinale hatten sich die DFB Frauen gegen den späteren Olympiasieger aus den USA nach der Verlängerung mit 0:1 geschlagen geben müssen.

Die Aufstellung von Deutschland:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Deutschland gegen England live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 28 Siege Deutschland 21 Siege England 3 Unentschieden 4 Letztes Duell Deutschland vs. England 2:3 (EM, 7. Juli 2023)

Deutschland vs. England live anschauen: Nützliche Links