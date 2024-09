Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Der FC Schalke trifft am Sonntag in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga stehen die Spiele des vierten Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es der FC Schalke am Sonntag (1. September) mit dem 1. FC Köln zu tun. Der Anstoß des Traditionsduells erfolgt um 13.30 Uhr.

Außerdem fungiert die Veltins-Arena als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Gelsenkirchenern und den Geißböcken. Der FC Schalke und der 1. FC Köln holten bisher je vier Punkte.

FC Schalke vs. 1. FC Köln heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Schalke – 1. FC Köln Wettbewerb 2. Bundesliga, 4. Spieltag Datum Sonntag, 1. September 2024 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE STREAM und live im TV?

FC Schalke vs. 1. FC Köln im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Schalke-News

Der FC Schalke holte drei seiner vier Punkte zum Auftakt dank eines 5:1 gegen Eintracht Braunschweig.

Danach verzeichnete die Elf von Karel Geraerts in der Meisterschaft auswärts ein 1:3 in Nürnberg und vor einer Woche ein 2:2 in Magdeburg.

In der Partie beim FCM zeichneten sich Moussa Sylla (8.) und Kenan Karaman (76.) für die Tore verantwortlich.

Die Aufstellung vom FC Schalke:

Heekeren - Gantenbein, Cissé, Schallenberg, Murkin - Bachmann, Seguin, Hamache, T. Mohr - Sylla, Karaman.

FC-Köln-News

Der 1. FC Köln war mit einem 1:2 gegen den HSV und einem 2:2 bei Elversberg in die 2. Bundesliga 2024/25 gestartet.

Anschließend gelang am 24. August mit einem 5:0 gegen Eintracht Braunschweig der erste Dreier mit Gerhard Struber an der Seitenlinie.

Timo Hübers (26.), Dejan Ljubicic (34., 61.), Tim Lemperle (58.) und Luca Waldschmidt (88.) netzten für die Geißböcke ein.

Die Aufstellung vom 1. FC Köln:

Urbig - Thielmann, Heintz, Pauli, Paqarada - Martel, Ljubicic, Huseinbasic, Maina - Downs, Lemperle.

FC Schalke gegen 1. FC Köln live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 92 Siege FC Schalke 28 Siege 1. FC Köln 41 Unentschieden 23 Letztes Duell FC Schalke vs. 1. FC Köln 0:0 (Bundesliga, 29. Januar 2023)

