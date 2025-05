Der FC Liverpool trifft am Sonntag in der Premier League auf Crystal Palace. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Premier League finden die Spiele der 38. und letzten Runde statt. Dabei bekommt es FC Liverpool am Sonntag (25. Mai) mit Crystal Palace zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens erfolgt um 17.00 Uhr.

Zudem fungiert das Anfield als Schauplatz der Begegnung zwischen den Reds und den Eagles. Der FC Liverpool und Crystal Palace halten bei 83 und 52 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Crystal Palace im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Crystal Palace heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch die Partie zwischen dem FC Liverpool und Crystal Palace bei Sky im TV und LIVE STREAM anschauen. Genauer gesagt könnt Ihr das Duell an der Anfield Road in voller Länge und in der Konferenz genießen. Ersteres gelingt Euch bei Sky Sport Mix HD sowie bei Sky Sport UHD, Zweiteres bei Sky Sport Premier League HD sowie bei Sky Sport Top Event HD.

Zuvor liefert Euch Sky Sport News HD ab 16.30 die Vorberichterstattung ins Haus. Doch möchtet Ihr die Premier League im TV oder bei Sky Go mitverfolgen, benötigt Ihr das Sport-Paket. Alternativ könnt WOW Jahres- und Monatszugänge für monatlich 24,99 Euro bzw. 35,99 Euro erwerben.

Spiel FC Liverpool – Crystal Palace Wettbewerb Premier League, 38. Spieltag Datum Sonntag, 25. Mai 2025 Uhrzeit 17.00 Uhr Ort Anfield (Liverpool)

Anstoßzeit FC Liverpool gegen Crystal Palace

FC Liverpool vs Crystal Palace: Aufstellungen

News über den FC Liverpool

Der FC Liverpool erlebte am Montag mit einem 2:3 bei Brighton & Hove Albion die zweite Niederlage binnen drei Premier-League-Auftritten.

Im Mai hatte der von Arne Slot betreute Meister zuvor eine 1:3-Auswärtsniederlage gegen den FC Chelsea und ein 2:2 gegen den FC Arsenal verzeichnet.

Allerdings hatten die Reds von Ende Februar bis Ende April in acht EPL-Auftritten sieben Siege und eine Niederlage verzeichnet. Hierbei hatte der Vormonat mit einem 5:1 gegen Tottenham Hotspur geendet.

News über Crystal Palace

Crystal Palace gewann vier seiner jüngsten Pflichtspiele und alle letzten drei davon .

Nach einem 2:0 bei Tottenham Hotspur fädelte die Elf von Oliver Glasner ein 1:0 im FA-Cup-Finale gegen Manchester City am Dienstag ein 4:2 gegen die Wolverhampton Wanderers ein.

Zuvor hatten die Eagles ab Ende April ein 2:2 beim FC Arsenal, ein 3:0 gegen Aston Villa und ein 1:1 gegen Nottingham Forest erreicht.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Liverpool vs Crystal Palace: Die Tabellen

FC Liverpool vs. Crystal Palace live anschauen: Nützliche Links