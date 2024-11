Der FC Liverpool empfängt am Dienstag in der Champions League Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen die Aufeinandertreffen des vierten Spieltags in der Ligaphase. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Dienstag (5. November) mit Bayer Leverkusen zu tun. Der Anpfiff auf der Insel ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Anfield-Stadion als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Reds und der Werkself. Der FC Liverpool und Bayer Leverkusen halten bei neun und sieben Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Liverpool – Bayer Leverkusen Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 4. Spieltag Datum Dienstag, 5. November 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Anfield (Liverpool)

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen live im TV und im LIVE STREAM?

FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

FC Liverpool-News

Liverpool holte in den ersten drei Spieltagen der Ligaphase die volle Punktanzahl von neun Zählern.

Das Team von Arne Slot hatte sich zunächst bei der AC Milan mit 3:1 und gegen den FC Bologna mit 2:0 durchgesetzt.

Am 23. Oktober gelang den Reds ein 1:0 bei RB Leipzig. Hierbei netzte Darwin Nunez in der 27. Minute ein.

Die Aufstellung vom FC Liverpool:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Bayer-Leverkusen-News

Bayer Leverkusen ist ebenfalls in der Königsklasse ungeschlagen und nahm sieben Zähler mit.

Die Elf von Xabi Alonso war mit einem 4:0 bei Feyenoord Rotterdam und einem 1:0 gegen die AC Milan in die Ligaphase gestartet.

Am 23. Oktober verzeichnete die Werkself in Guingamp ein 1:1 gegen Stade Brest. Florian Wirtz hatte in der 24. Minute für die Führung gesorgt.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Liverpool gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege FC Liverpool 4 Siege Bayer Leverkusen 1 Unentschieden 0 Letztes Duell FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen 3:1 (Testspiel, 12. August 2012)

FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen live anschauen: Nützliche Links