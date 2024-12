Am 6. Spieltag der Champions League spielt der FC Bayern München gegen Schachtar Donezk. Wer überträgt das Duell heute?

Der FC Bayern München spielt am heutigen Dienstag, den 10. Dezember, gegen Schachtar Donezk. Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist um 21 Uhr.

Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Die Partie zwischen Bayern und Donezk wird nur im kostenpflichtigen Pay-TV übertragen.

In diesem Fall kümmert sich Amazon um die Übertragung. Prime Video zeigt das Spiel FC Bayern München vs. Schachtar Donezk live und exklusiv.

Artikel wird unten fortgesetzt

Präsentiert wird das Spiel von folgendem Team:

Moderation: Alex Schlüter

Experten: Chris Kramer, Tabea Kemme und Benedikt Höwedes

Kommentator: Jonas Friedrich

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Schachtar Donezk vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM und live im TV?

Spiel Schachtar Donezk - FC Bayern München Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Datum Dienstag, 10. Dezember 2024 Spielort Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Übertragung Prime Video

Wer zeigt / überträgt Schachtar Donezk vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM und live im TV?

Wer zeigt / überträgt Schachtar Donezk vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM und live im TV? Die aktuelle Form

Nach dem Ausscheiden der Bayern im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen wächst der Druck, denn ein Titel ist damit schon weg. In der Champions League soll das anders laufen. Die Königsklassen-Saison begann fulminant für den FCB. Nach einem 9:2 Erfolg über Dinamo Zagreb grüßten die Bayern direkt vom obersten Tabellenplatz. Nach den Niederlagen gegen Aston Villa (0:1) und den FC Barcelona (1:4) kam die Ernüchterung. Die Mannschaft von Vincent Kompany zeigte allerdings eine gute Reaktion und konnte jeweils mit 1:0 gegen Benfica Lissabon und zuletzt Paris Saint-Germain gewinnen und ist damit wieder in der Spur. Mit einem Sieg über den ukrainischen Meister könnten die Münchner eventuell in die Top 8 springen, was die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale bedeuten würde. Aktuell ist der deutsche Rekordmeister auf dem 13. Platz der Tabelle.

Getty Images

Donezk konnte nur eine der bisher gespielten fünf Partien für sich entscheiden. Am 4. Spieltag konnte die Mannschaft von Mario Pusic mit 2:1 gegen die Young Boys Bern gewinnen. Am ersten Spieltag gelang Schachtar immerhin ein 0:0 beim FC Bologna. Niederlagen gab es gegen Atalanta (0:3), Arsenal (0:1) und zuletzt PSV Eindhoven (2:3). Damit steht der ukrainische Meister mit vier Punkten nur auf Platz 26 der Tabelle und wäre aktuell nicht für das Achtelfinale qualifiziert.

Wer zeigt / überträgt Schachtar Donezk vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM und live im TV? Die Bilanz gegeneinander

In der Saison 2014/15 trafen beide Mannschaften im Achtelfinale der Champions League aufeinander. Im Hinspiel in Donezk endete das Spiel 0:0, ehe der FC Bayern im Rückspiel aufdrehte und 7:0 gewinnen konnte. Damit schied Schachtar aus dem Wettbewerb aus, die Bayern scheiterten später im Halbfinale am FC Barcelona.

Duelle insgesamt: 2 Siege Donezk: 0 Siege Bayern: 1 Unentschieden: 1 Bisher letztes Duell: FC Bayern vs. Schachtar Donezk 7:0 (Champions-League-Achtelfinale, 11. März 2015)

FC Bayern vs. Donezk heute im LIVE STREAM und live im TV sehen: Nützliche Links zum Spiel